Spektakulärer Transfer Ronaldo wechselt zu Manchester United

"Welcome home, Cristiano": Der Portugiese Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück. Nach zwölf Jahren soll der mittlerweile 36-Jährige wieder in der Stadt und dem Stadion spielen, wo er einst zum Starspieler reifte und unvergessliche Höhepunkte seiner Ausnahmekarriere feierte.

WDR Logo Sportschau

Wie Manchester United am Freitag (27.08.2021) mitteilte, wechselt der 36-Jährige vorbehaltlich der Klärung persönlicher Details und des Medizinchecks von Juventus Turin zurück zu den "Reds".

"Jeder im Verein freut sich, Cristiano zurück in Manchester willkommen zu heißen", schrieb der Club bereits euphorisch und nannte noch einmal die beeindruckende Statistik von Ronaldos erstem United-Kapitel: 118 Tore in 292 Spielen.

Zuvor hatte Ronaldo angekündigt, Turin nach drei Jahren verlassen zu wollen. "Ich habe mit Cristiano gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er nicht bei Juventus bleiben will", sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag über Ronaldo. Warum der Superstar nun vorzeitig Abschied von Juve nimmt, ist nicht ganz klar. Atmosphärische Störungen wurden kolportiert - befeuert auch von der Tatsache, dass Ronaldo zum Saisonauftakt beim 2:2 in Udine bis zur 59. Minute nur auf der Bank saß.

Solskjaer: "Ronaldo einer der Größten"

Die Rückkehr Ronaldos ins legendäre Old Trafford, das "Theatre of Dreams", kam aber unerwartet zustande. Nachdem Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag die Wechselabsichten seines Starspieler der Presse mitteilte, galten sofort der amtierende Meister Manchester City und Teammanager Pep Guardiola als Top-Favorit. Doch dann klopfte die alte Liebe an.

"Er weiß, was wir für ihn fühlen. Wenn er jemals wechseln will, weiß er, dass wir hier sind", hatte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer bereits gesagt, bevor der Wechsel klar war. Ronaldo sei "einer der Größten aller Zeiten".

Ronaldo gewann in Manchester seinen ersten Champions-League-Titel

Cristiano Ronaldo feiert den Sieg mit Manchester United Bild: Imago/Colorsport

Ronaldo war im Sommer 2003 von Sporting Lissabon für 19 Millionen Euro in die Premier League zu Manchester gewechselt. Mit den "Reds" gewann er 2008 die Champions League. Ein Jahr später zahlte Real Madrid 94 Millionen Euro für Ronaldo. Mit den Königlichen gelangen dem Portugiesen gleich vier Triumphe in der Königsklasse.

Ronaldo verabschiedete sich bereits vom Team

2018 zahlte Juventus Turin mehr als 100 Millionen Euro, Ronaldo wurde dort zweimal italienischer Meister. Am Freitag verabschiedete sich Ronaldo nun von seinen Teamkollegen.

"Ich bin nicht enttäuscht. Großartige Spieler kommen und gehen", sagte Coach Allegri. "Er hat drei Jahre alles für den Verein gegeben, jetzt geht er und das Leben geht weiter." Italiens Rekordmeister hat bereits die Suche nach einem Nachfolger intensiviert. Als Kandidaten gelten Gabriel Jesus von Manchester City, Ex-Juve-Profi Moise Kean vom FC Everton und Mauro Icardi von Paris Saint-Germain.

Quelle: sportschau.de