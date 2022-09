Nach Niederlage gegen Zagreb FC Chelsea trennt sich von Tuchel Stand: 07.09.2022 11:18 Uhr

Der FC Chelsea hat sich überraschend von Teammanager Thomas Tuchel getrennt. Das gab der Klub am Mittwoch (07.09.2022) bekannt.

Tuchel hatte den FC Chelsea seit Januar 2021 trainiert - es war zunächst eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Nur wenige Monate nach Tuchels Amtsantritt gewann der Klub die Champions League. Tuchel wurde später als FIFA-Welttrainer des Jahres ausgezeichnet.

In Tuchels Amtszeit fallen auch der Gewinn des UEFA-Supercups und der FIFA-Klubweltmeisterschaft. In dieser Saison aber lief es nicht rund für den Klub aus London. In der Premier League steht Chelsea nach sechs Spieltagen auf Rang sechs und hat gegen Teams wie Leeds United und den FC Southampton verloren.

Trennung von Tuchel eine Überraschung

Nachdem Chelsea am Dienstagabend (06.09.2022) zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison auch gegen den Außenseiter Dinamo Zagreb verloren hatte, sagte Tuchel, er übernehme die Verantwortung für das Ergebnis. "Wir sind klar nicht da, wo wir sein müssen und können. Also liegt es an mir, liegt es an uns, wir müssen Lösungen finden."

Viel Zeit, um nach Lösungen zu suchen, hat Tuchel dann nicht mehr bekommen. Das Spiel war gerade einmal knapp dreizehn Stunden beendet, da war Tuchel nicht mehr Trainer des FC Chelsea.

Tuchel werde aufgrund seiner Erfolge "einen Platz in der Chelsea-Historie einnehmen, er hat die Champions League, den europäischen Supercup und die Klub-WM gewonnen", teilte der Klub in einer Pressemitteilung mit.

Quelle: sportschau.de