RB Leipzig kann nach einem spät herausgespielten und glücklichen Sieg wieder vom Achtelfinaleinzug in der Champions League träumen. Timo Werner brachte am Dienstag (11.10.22) tief in der zweiten Halbzeit die Sachsen im Celtic Park von Glasgow in Führung, Emil Forsberg erhöhte zum 2:0-Endstand.

Leipzig rückte mit jetzt sechs Punkten aus vier Spielen auf Platz zwei der Vorrundengruppe F. Glasgow ist mit zwei Zählern weiter Letzter.

Treffer Nr. 1 erzielte Werner in der 75. Minute. Emil Forsberg erhöhte (84.), kurz, nachdem für Glasgow ein klarer Elfmeter nicht gepfiffen worden war.

Vier Wechsel und ein furioser Beginn

Bei RB gab es im Vergleich zum 1:1 gegen Mainz vier Wechsel. In der Abwehrkette blieb nur Willi Orban drin, daneben rückten David Raum, Joško Gvardiol und Mohamed Simakan für Marcel Halstenberg, Abdou Diallo und Benjamin Henrichs rein. Zudem verdrängte in der Spitze André Silva Emil Forsberg auf die Ersatzbank.

Die Gastgeber begannen vom Anstoß weg extrem druckvoll und aggressiv und hatten bereits in der zweiten Spielminute durch den freistehenden Daizen Maeda auf kurzer Distanz die Kopfballchance zum 1:0. Leipzig brauchte zehn Minuten, um in die Partie zu finden und weitere zehn Minuten, um die Kontrolle im "Paradise" zu übernehmen. Torchancen blieben bis auf einen misslungenen Versuch von Timo Werner (22.) Mangelware.

Multi-Glück für RB

In der Folge schlug das Pendel wieder für Celtic aus. Erst rettete Janis Blaswich im Kasten der Leipziger, dann trafen Matt O'Riley und Maeda kurz hintereinander Pfosten und Latte des RB-Gehäuses. Nur wenig später setzte Kyogo Furuhashi völlig freistehend einen Kopfball über den Querbalken.

Kurz vor der Pause dann vergab Christopher Nkunku die bisher beste Möglichkeit für den Bundesligisten. Dominik Szoboszlai steckte am Sechzehner durch in den Lauf des Franzosen, der noch eine Haken schlug und aus zwölf Metern halbrechter Position flach das lange Ecke anpeilte. Glasgow-Keeper Joe Hart reagierte blitzschnell und lenkte den Ball mit dem Fuß gerade noch am Kasten vorbei.

Nach der Pause viel Leerlauf

Nach der Pause verflachte die Partie. So dauerte es bis zur 69. Minute, bis die Fans im Celtic Parc die erste Torchance sahen. Eingeleitet von der linken Angriffsseite aus legte sich Mohamed Simakan den Ball mit einer schönen Bewegung vom rechten auf den linken Fuß, haute den Ball dann aber wuchtig über das Tor der Hausherren.

20 Minuten vor dem regulären Ende der Partie erhöhten die Gäste das Tempo. Zuerst prüfte Nkunku Keeper Hart mit einem Flachschuss, ging wenig später ins Laufduell mit dem Tormann, das Hart hauchdünn gewann und die Hände einen Tick vor dem Leipziger an den Ball brachte.

Werner erlöst Leipzig

Dann endlich der ersehnte Treffer für die Gäste: David Raum bediente André Silva, der von der Grundlinie links in den Strafraum zurückspielte. Werner stand perfekt und erzielte per Kopf das 1:0. Celtic antwortete - mit stürmischen Angriffen.

Doch nicht die Schotten konnten jubeln, sondern erneut RB. Kurz, nachdem Georgios Giakoumakis von Benjamin Henrichs elfmeterreif gehalten wurde, was weder geahndet noch überprüft wurde, bediente Werner nach wunderschöner Ballannahme den kurz zuvor eingewechselten Emil Forsberg, der überlegt vom Elfmeterpunkt aus einschoss.

Für RB geht es in der Bundesliga mit dem Duell gegen Hertha BSC weiter, Anstoß ist am Samstagabend (15.10.22) um 18.30 Uhr.

