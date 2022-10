Champions League Dortmund zieht ins Achtelfinale ein Stand: 25.10.2022 23:09 Uhr

Borussia Dortmund hat am Dienstag (25.10.22) mit einem Remis gegen Manchester City den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht.

Der BVB begann mit viel Engagement und kam mit einem nicht abgeschlossenen Konter und einem Schuss von Julian Brandt gefährlich vors Tor der Gäste. Aber es dauerte bis zur 17. Minute, bis Stefan Ortega im Tor der Engländer erstmals massiv eingreifen musste: Karim Adeyemi zog nach starkem Solo aus der rechten Strafraumhälfte ab, der Ex-Bielefelder Keeper zeigte bei der Parade seine Klasse.

Wieder Adeyemi war Schlüsselspieler bei der nächsten Großchance der Hausherren: Sein Zuspiel von rechts erreichte Youssoufa Moukoko, der den Ball aber am langen Pfosten vorbeizog. Perfekt schaffte es der BVB übrigens, seinen Ex-Stürmer Erling Haaland aus der Partie zu nehmen: Man Citys Trainer Pep Guardiola nahm den Norweger in der Pause aus der Partie.

Strafstoß für Manchester - und Kobel pariert

Das erste große Highlight im zweiten Spielabschnitt: Ein völlig berechtigter Elfmeter für Manchester: Emre Can hatte im Dortmunder Strafraum Riyad Mahrez bei einem Tackling berührt, Mahrez nahm das Geschenk dankbar an. Obwohl in der laufenden Spielzeit der einzige vom Algerier getretene Elfmeter nicht ins Tor ging, trat der Gefoulte selbst zur Ausführung an. Sein Versuch: hart geschossen, aber von Gregor Kobel perfekt pariert.

Dortmund ließ nichts mehr zu und feierte dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit FC Sevilla den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

"Es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns mal belohnen", sagte Kobel bei Prime Video, "wir sind superhappy, dass wir uns qualifiziert haben." Das 0:0 gehe "am Ende sicher in Ordnung". Für Jude Bellingham bedeutete das Weiterkommen "eine Menge. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich hin. Wir wollen so weit kommen wie möglich."

Der BVB in Frankfurt

Borussia Dortmund hat am Samstag (29.10.2022, 18.30 Uhr) das nächste schwere Spiel vor der Brust: In der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den BVB. Manchester City spielt nachmittags in der heimischen Premier League bei Leicester City.

Quelle: sportschau.de