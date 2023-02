Champions-League-Sieg in Paris Bayern stoßen das Tor zum Viertelfinale auf Stand: 14.02.2023 22:54 Uhr

Bayern München hat dank einer beherzten und am Ende sehr glücklichen Vorstellung im Achtelfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Der deutsche Rekordmeister gewann am Dienstag (14.02.23) durch einen Treffer von Kingsley Coman (53.). Der VAR kassierte zwei Treffer des eingewechselten Kylian Mbappé zurecht ein - dennoch hatten die Deutschen in der Schlussphase viel Glück.

Jo Herold

WDR Logo Sportschau

Vom Anstoß weg ließen die Münchner keinen Zweifel daran, die bislang noch negative Bilanz des deutschen Rekordmeisters gegen das französisch-katarische Megaensemble (elf Spiele, sechs Niederlagen) zu verbessern: Choupo-Moting zog nach nur 29 Sekunden erstmals von der Strafraumgrenze ab, der Ball ging knapp am Kasten der Gastgeber vorbei.

Mit Joshua Kimmich und Kingsley Coman (für Thomas Müller und Serge Gnabry) machten die Gäste von der Isar viel Druck und ließen lange Zeit keine einzige Torannäherung der Pariser zu. Die Bayern erarbeiteten sich eine Reihe von Viertel- bis Halbchancen, doch auch dank des Haudegenes Sergio Ramos in der PSG-Innenverteidigung dauerte es lange, bis den Münchnern in Spielabschnitt eins der erste Torschuss gelang: Jener Ramos klärte eine Hereingabe direkt vor die Füße von Kimmich, dessen Schuss aus 18 Metern zu einer sicheren Beute von Paris' Keeper Donnarumma geriet.

Erwähnenswert: Yann Sommer im Tor der Münchner musste während der ersten 45 Minuten nur einmal eingreifen: Nicht bei einem Messi-Freistoß vor dem Pausenpfiff, aber dafür bei einem Konter der Franzosen, den Sommer außerhalb seines Strafraums aufmerksam gegen den heranstürmenden und sehr blassen Neymar unterband. Das so gefeierte und vermeintlich offensivstarke Paris St. Germain agierte ohne Kylian Mbappé zurückhaltend und fast ängstlich.

Halbzeit: Mbappé macht sich warm, aber keine Einwechslung

Zum zweiten Spielabschnitt sah es kurz danach aus, als wechselte PSG-Trainer Christophe Galtier den zuvor verletzten "Zauberer" Mbappé in die Partie ein. Doch noch mussten sich die die Aufwämeinheit des Superstar so bejubelnden Pariser Fans gedulden. Dafür ersetzte Julian Nagelsmann den leicht enttäuschenden João Cancelo durch Alphonso Davies.

Die Hausherren begannen den zweiten Spielabschnitt deutlich verbessert: mehr Spielanteile, mehr Tempo und mehr Zug zum Tor. Der erst 16 Jahre alte Warren Zaire-Emery tankte sich über rechts nach vorne, aber Dayot Upamecano klärte gegen Neymar zur Ecke. Sommer hatte mit der Hereingabe Probleme und einiges an Glück, dass kein Foul gegen ihn gepfiffen wurde (50.).

Coman trifft

Drei Minuten später hob Coman fast schon entschuldigend die Hände - er hatte gegen seinen alten Ausbildungsverein getroffen. Und zwar wunderschön: Der Franzose nahm eine präzise Hereingabe von Davies von der linken Seite am zweiten Pfosten mit der rechten Fußinnenseite ab. Donnarumma machte keine gute Figur, die Bayern jubelten.

Mit der frenetisch beklatschten Einwechslung von Mbappé hoffte PSG auf die Wende. Und richtig: Es kam mehr Fahrt ins Spiel der Gastgeber, aber Torchancen vereitelten Matthijs de Ligt, Upamecano und Benjamin Pavard mit großer Routine.

Bayern lassen Doppelchance liegen

Nach einer guten Stunde vergab München gute Chancen, zu erhöhen: Jamal Musiala setzte Choupo-Moting "messi-like" in Szene, doch der Bayernstürmer scheiterte an PSG-Schlussmann Donnarumma und an der Latte (63.). Und eine Minute später klärte der Italiener erneut stark.

Zehn Minuten später dann fast der Schock für die Münchner: Mbappé ging allein auf Sommer zu, doch der Bayern-Keeper parierte - allerdings genau vor die Füße von Neymar. Dessen Versuch blieb hängen - dann durfte Mbappé erneut ran: Tor - und Abseits.

Coman wird hart gefoult - und muss raus

Wenig später musste Coman nach einer harten Attacke von Presnel Kimpembe (70.) erst behandelt - und dann ausgewechselt werden. Dennoch drehten die Franzosen jetzt auf. Bei den Bayern häuften sich Abspielfehler, der vermeintlich angeschlagene Kylian Mbappé ließ keine Rest-Verletzung mehr erkennen.

Nach einer halben Müller-Chance (82., Zuspiel Musiala) jubelte in der 84. Minute der PSG-Anhang erneut: Mbappé traf. Wieder Abseits nach VAR-Entscheid. Und minimal später rettete Sommer nach einem dicken Patzer im Spielaufbau erneut - diesmal gegen Vitinha. Der Ausgleich schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

In der Nachspielzeit sah Pavard nach einem taktischen Foul gegen Messi die Gelb-Rote Karte. Die Bayern-Abwehr schwamm angesichts der vehementen Pariser Vorstöße mehr und mehr - und rettete sich in Unterzahl zum Sieg.

"Das war ein gutes Spiel von uns", sagte Torhüter Yann Sommer nach seinem ersten Königsklassenspiel für die Bayern, er warnte aber auch: "Das zweite Spiel in München wird kein Spaziergang sein, auf keinen Fall." Und auf die hektische Schlussphase angesprochen sagte der 34-Jährige: "Es kam ein bisschen Dynamik rein. Aber größtenteils haben wir es gut gemacht", meinte Sommer.

Bayern und Sommer in Gladbach

In der Liga tritt der FC Bayern am Samstag (18.02.23, 15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach an - jenem Verein, von dem in der Winterpause Keeper Yann Sommer an die Säbener Straße gewechselt war.

