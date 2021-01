Stark gegen Spitzenteams, fahrlässig gegen Außenseiter - Borussia Dortmund muss mit dem Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 einen weiteren Rückschlag im Titelkampf der Fußball-Bundesliga verkraften.

Im Duell mit dem bisherigen Bundesliga-Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 kam der Revierklub am Samstag (16.01.2021) nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Wie schon bei den überraschenden Heimniederlagen gegen Köln (1:2) und Stuttgart (1:5) schwächelte der BVB gegen einen Außenseiter und vergab nur eine Woche nach dem hochgelobten Auftritt im Topduell bei RB Leipzig (3:1) die große Chance, mehr Boden im Titelkampf gutzumachen.

Im leeren Dortmunder Stadion bewahrte Thomas Meunier (73. Minute) sein Team vor einer Blamage und sorgte nach der Mainzer Führung durch Levin Öztunali (59.) noch für den Ausgleich. Den möglichen Sieg für die Borussia vergab Marco Reus mit einem verschossenen Elfmeter (76.). "Ich glaube nicht, dass wir wegen meiner verschossenen Dinger das Spiel verloren haben", sagte Reus anschließend in der Sportschau. "Es hat aber auf jeden Fall dazu beigetragen."

Haalands Blitztreffer zählt nicht

Bereits nach 84 Sekunden traf Erling Haaland zum vermeintlichen 1:0, doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung von Thomas Meunier nach Videosichtung aberkannt. Gleichwohl deutete die Borussia damit früh ihr Vorhaben an, die Abwehr des Gegners mit schnellem Passspiel ins Wanken zu bringen. Viel Laufarbeit und Tempo waren auch nötig, um sich dem Mainzer Tor zu nähern. Denn die Gäste setzten auf eine defensive Taktik mit einer Fünferkette, die kaum Räume gewährte. Bei einem durch BVB-Keeper Roman Bürki parierten Schuss von Danny Latza (19.) deuteten sie zudem Torgefahr an.

Überraschende Führung für Mainz

Gleichwohl wuchs der Druck auf das Mainzer Tor zusehends. So bewahrte Torhüter Robin Zentner sein Team bei klaren Chancen von Julian Brandt (23.) und Reus (26.) vor dem Rückstand. Zudem traf Jude Bellingham (31.) die Latte und verpasste mit einem Kopfball vier Minuten vor der Pause ein weiteres Mal die Führung. "Tore entscheiden Spiele. Wir hatten viele Möglichkeiten, wir haben immer wieder gut vorbereitet, es hat auch oft nicht viel gefehlt. Das war ärgerlich in der ersten Halbzeit", sagte BVB-Coach Edin Terzic.

Auch nach Wiederanpfiff bedrängte der BVB das gegnerische Tor, geriet aber überraschend in Rückstand. Ein sehenswerter Fernschuss von Öztunali schlug im Winkel des Dortmunder Tores ein und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Sieben Minuten später traf Alexander Hack nur die Latte und verpasste damit das mögliche vorentscheidende 2:0.

Reus' verschossener Elfmeter passt ins Bild

Stattdessen schlug der BVB zurück und schien nach dem Ausgleich durch Meunier auf gutem Weg, das Spiel noch drehen zu können. Doch es passte ins Bild eines fahrlässigen Spitzenteams, dass Reus wenige Minuten später einen Foulelfmeter am Tor vorbeischoss. In einer hektischen Schlussphase bot sich noch beiden Teams die Möglichkeit zum Sieg. "Da war heute auch ein bisschen Glück dabei, besonders in der ersten Halbzeit", konstatierte der Mainzer Trainer Bo Sevensson. "Trotzdem war das ein Schritt in die richtige Richtung von uns."

Schon am kommenden Dienstag muss der BVB wieder ran, nämlich bei Bayer Leverkusen (20.30 Uhr). Zur selben Zeit empfangen die Mainzer den VfL Wolfsburg.

