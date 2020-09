Während in München möglicherweise ein Geisterspiel droht, wird die Zuschauerzahl in Dortmund wohl fünfstellig - dort dürfen sich aber nur NRW-Bürger auf Tickets bewerben. In Stuttgart ist die Situation noch unklar. Ein Überblick.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Geisterspiel droht

Obwohl bei den Bayern laut der geltenden 20-Prozent-Regel etwa 15.000 Zuschauer ins Stadion kommen dürften, drohen ausgerechnet beim Auftaktspiel zur neuen Saison leere Ränge. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz (Coronafälle pro 100.000 Einwohner) lag in München zuletzt bei 40, das Konzept sieht aber vor, dass bei einer Überschreitung von 35 und einer nicht möglichen Lokalisation des Infektionsgeschehens keine Fans zugelassen sind. Hier wird also das Infektionsgeschehen in der bayrischen Landeshauptstadt sehr kurzfristig darüber entscheiden, ob das Eröffnungsspiel auch einen stimmungsvollen Rahmen erhält. Bisher liegt noch keine konkrete Äußerung des Vereins dazu vor. Nach dpa-Informationen bereiten sich die Bayern aber auf ein Spiel mit Fans vor.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Mittwoch (16.09.2020), man stehe im Austausch mit der Stadt München, aber auch mit weiteren Städten wie Nürnberg, Augsburg und Würzburg. Vielleicht finde man ein Modell mit etwas weniger Zuschauern als am Dienstag zwischen den Ländern vereinbart, um Spiele vor Fans zu ermöglichen, sagte er nach Teilnehmerangaben in einer Rede auf der CSU-Fraktionsklausur im Landtag. Es sei aktuell aber noch keine Entscheidung getroffen.

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld: Wohl 6.500 Fans

Eintracht Frankfurt hatte schon am vergangenen Freitag vom Gesundheitsamt die Genehmigung für 6.500 Fans erhalten. Ob die Frankfurter ihr Hygienekonzept jetzt nochmal anpassen und die Kapazität auf die theoretisch möglichen etwa 10.000 erhöhen, steht noch nicht ganz sicher fest. Die 6.500 Tickets werden jedenfalls unter den 31.000 Dauerkarteninhaber*innen verlost. Die werden und wurden über Einzelheiten des Verfahrens informiert - es gibt ein empfohlenes Anreise-Zeitfenster und einen Mindestabstand zwischen jedem vergebenen Sitzplatz. Auch Familien müssten im Stadion dann die entsprechenden Einzelplätze einnehmen.

Union Berlin-Fans beim Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg im Stadion An der Alten Försterei

1. FC Union Berlin - FC Augsburg: 5.000 Dauerkarteninhaber*innen mit Losglück

Bei Union Berlin waren bereits vor dem Beschluss von Dienstag 5.000 Fans für das erste Heimspiel zugelassen. Auch hier werden die Tickets unter den Dauerkarteninhaber*innen, die sich an der Verlosung beteiligen, verlost. Sollte es Restkontingente geben, werden die spätestens am Freitag zur Verfügung gestellt, der Verein will dann gegebenenfalls nochmal über die Möglichkeiten informieren, diese Tickets zu bekommen.

1. FC Köln - 1899 Hoffenheim: 9.200 Fans - erst die ohne Erstattung

Etwas mehr als 6.500 Dauerkarteninhaber*innen, die auf eine Erstattung verzichtet haben, hat der 1. FC Köln. Die bekommen bei der Vergabe der 9.200 zugelassenen Plätze für das erste Heimspiel auch den Vorzug. Erst danach sind die Fans dran, die eine Erstattung in Anspruch genommen haben. Hier soll ein Rotationsprinzip etabliert werden, um verschiedenen Fans die Chance auf Karten zu geben. Generell soll ein Losverfahren durchgeführt werden, aufgrund der Kurzfristigkeit wird für das Hoffenheim-Spiel aber eine Ausnahme gemacht: Ab Donnerstagnachmittag wird eine Online-Ticketvergabe geschaltet.

Werder Bremen - Hertha BSC: Alle Tickets sind weg

8.500 Zuschauer - also genau die im Nachhinein erlaubten 20 Prozent - hatte Werder Bremen ohnehin bereits für das erste Heimspiel vorgesehen. Weil 5.000 Dauerkarteninhaber*innen Anfragen stellten, sind die Kontingente bereits ausgeschöpft. Sie werden elektronisch unter den "Bewerber*innen" verlost.

Das Stadion des VfB Stuttgart

VfB Stuttgart - SC Freiburg: Wohl noch ohne Fans

Beim VfB Stuttgart wären theoretisch etwa 12.000 Zuschauer für das erste Heimspiel möglich. Es gibt aber Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die kurzfristige Umorganisation ein Fallstrick sein könnte. Wahrscheinlich dürfte daher erst das zweite Heimspiel der Schwaben gegen Leverkusen mit dieser Regelung durchgeführt werden. Der Verein hat sich hierzu noch nicht geäußert.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach: 10.000 Zuschauer*innen dabei - nur aus NRW

16.000 wären theoretisch möglich, aufgrund des Hygienekonzepts, das auf 10.000 ausgelegt ist, belässt es der BVB für das Topspiel des ersten Spieltages bei dieser geplanten Anzahl. Die Dauerkarten-Inhaber*innen sind vom Verein bereits informiert worden und können sich nun auf Tickets bewerben. Bei einer zu hohen Nachfrage entscheidet das Los. Besonders: Um die Nachverfolgung im Falle einer möglichen Infektion im Stadion gewährleisten zu können, werden die Karten nur an Fans vergeben, die ihren Wohnsitz in Dortmund oder NRW haben. Das gelte aber erst einmal nur für das erste Heimspiel. Man sei im Gespräch mit den Behörden, um auch anderen Fans Zugang gewährleisten zu können.

RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05: 8.500 Tickets verlost

Dass RB Leipzig vor 8.500 Fans zum Auftakt spielen würde, war schon länger beschlossen. Die Tickets werden beziehungsweise wurden unter Dauerkarteinhaber*innen, die sich aktiv auf Tickets beworben hatten, verlost.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen: Erstmal nur 500

Der VfL hatte gehofft, bereits am Sonntag 20 Prozent der Stadionkapazität und damit 6.000 Plätze für Zuschauer nutzen zu können. Damit dies möglich ist, muss allerdings zunächst die Corona-Verordnung der niedersächsischen Landesregierung angepasst werden. Das soll erst in der kommenden Woche geschehen.

"Wir hatten gehofft, dass wir schon am Sonntag vor deutlich mehr Zuschauern spielen können und hatten diesbezüglich auch von den örtlichen Behörden bereits grünes Licht erhalten. Immer aber unter dem Vorbehalt, dass das Land Niedersachsen die finale Zustimmung noch erteilen muss", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Meeske. "Dass das jetzt bis zum kommenden Wochenende nicht umsetzbar ist, ist für unsere Fans natürlich sehr schade. Aber wir freuen uns, dass wir schon bei unserem zweiten Heimspiel mehr Anhängern die Möglichkeit geben können, das Spiel live im Stadion zu verfolgen." Das zweite Ligaheimspiel des VfL findet am 4. Oktober gegen den FC Augsburg statt.

Das Bundesliga-Wochenende im Überblick Partie Voraussichtliche Zuschauer Bayern - Schalke Womöglich Geisterspiel Frankfurt - Bielefeld Wohl 6.500 Union - Augsburg 5.000 Köln - Hoffenheim 9.200 Bremen - Hertha 8.500 Stuttgart - Freiburg Womöglich keine Dortmund - Gladbach 10.000 Leipzig - Mainz 8.500 Wolfsburg - Leverkusen 500

Andere Vereine teilweise noch in der Klärung

Die Vereine, die mit einem Auswärtsspiel in die Saison starten, haben etwas mehr Zeit, sich zu organisieren. Demnach haben noch nicht alle öffentlich auf die neuen Vorgaben und Möglichkeiten reagiert. Bayer Leverkusen hat beispielsweise aber schon verkündet, dass mit 6.000 Fans geplant wird. Die Tickets sollen zunächst unter den Dauerkarteninhaber*innen verlost werden, "die sich für die Spielzeit 2020/21 für die Variante "Lostopf" entschieden haben", heißt es auf der Vereinshomepage. Schalke 04 befindet sich noch in der Organisation und will zeitnah ein Konzept vorlegen. Genau wie Arminia Bielefeld und andere Ligamitglieder wie der SC Freiburg, der sich noch mit den lokalen Gesundheitsbehörden abstimmen will.

