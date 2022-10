Nach Sieg in Stuttgart Union Berlin bleibt an Tabellenspitze Stand: 09.10.2022 22:27 Uhr

Union Berlin hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Beim VfB Stuttgart brauchten die Berliner wenig für die maximale Ausbeute.

Am Ende von insgesamt zähen 90 Minuten sicherte ein Kopfballtreffer von Paul Jaeckel (76.) Union Berlin den 1:0 (0:0)-Sieg beim VfB Stuttgart. Die "Eisernen" grüßen mit 20 Zählern auch nach dem 9. Bundesliga-Spieltag von Platz eins. Stuttgart bleibt mit lediglich fünf Punkten als einziges siegloses Team der Liga Vorletzter.

Rönnow mit starkem Reflex gegen Zagadou

Vor heimischem Publikum spielten die Schwaben allerdings am Sonntag (09.10.2022) über vor allem in Halbzeit eins nicht wie ein Abstiegskandidat. Immer wieder suchte der VfB schnell den Weg nach vorne, ohne gegen die konterstarken Unioner die Absicherung aus den Augen zu verlieren. Die beste Chance in der Anfangsphase hatte Stuttgart allerdings nach einem Standard.

Nach einem Freistoß von außen kam Dan-Axel Zagadou aus kurzer Distanz zum Kopfball, aber Union-Schlussmann Frederik Rönnow verhinderte den Rückstand mit einem starken Reflex (14.). Bis zur Pause taten die Gäste nicht viel für das Spiel und Stuttgart ging nach einem scharfen Ito-Freistoß (25.) und einem Guirassy-Kopfball (34.) mit einem Chancenplus in die Halbzeit.

Union mit viel Kontrolle

In Durchgang zwei spielten beide Teams noch deutlich abwartender. Berlin kontrollierte dabei über weite Phasen über Ballbesitz die Partie, erspielte sich daraus aber keine entscheidenden Vorteile. Bei Stuttgart ließen Stück für Stück die Kräfte und damit der Schwung aus den ersten 45 Minuten nach.

Schließlich reichte den abgezockten Gästen eine Szene für den Sieg. Jaeckel ging mit perfektem Timing in einen Eckball von Nico Gießelmann und wuchtete den Ball per Kopf über den Innenpfosten ins Tor. Stuttgart wehrte sich zwar, hatte kurz nach dem Rückstand bei einem Pfostentreffer von Konstantinos Mavropanos (79.) auch den Ausgleich vor Augen, aber es reichte nicht mehr für einen Punkt.

Stattdessen holte sich Serhou Guirassy mit zwei Fouls innerhalb von fünf Minuten noch die Gelb-Rote Karte ab (83.) und der VfB beendete die Partie in Unterzahl.

Union zunächst in der Europa League gefordert

Am 4. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase empfängt Union Berlin den schwedischen Vertreter aus Malmö (Donnerstag, 13.10.2022, 21 Uhr). Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga geht es danach für die Köpenicker zu Hause gegen Borussia Dortmund um wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze (Sonntag, 17.30 Uhr). Die Stuttgarter haben erneut ein Heimspiel und empfangen am Samstag im Kellerduell Schlusslicht VfL Bochum.

