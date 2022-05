Bundesliga-Relegation Der HSV schockt die Hertha Stand: 19.05.2022 22:44 Uhr

Der Hamburger SV hat Hertha BSC im ersten von zwei Relegationsspielen geschockt. Die Hanseaten siegten am Donnerstag (19.05.22) in der Hauptstadt mit 1:0.

Den Siegtreffer erzielte Hamburgs Ludovit Reis mit einem Flankenball (57.). Damit verschaffte sich die Mannschaft von Tim Werner eine sehr gut Ausgangsposition fürs Rückspiel in vier Tagen. Die Partie waren mehr von Taktik, weniger von herausgearbeiteten Torchancen geprägt.

Gute Stimmung - wenige Chancen

Von Beginn an sorgten zwar die 75.000 Zuschauer im ausverkauften Berliner Olympiastadion für viel Stimmung, von der aber nur wenig auf dem Rasen ankam. Beide Teams agierten defensiv sehr diszipliniert und mit wenig Risiko nach vorne. Erst nach einer guten halben Stunde prüfte Robert Glatzel mit einem abgefälschten Schuss Hertha-Keeper Oliver Christensen. Die Gästen agierten in der Folge mutiger, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Berlins Ishak Belfodil gelang noch vor dem Pausenpfiff ein Treffer, der aber zurecht wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Lange prüften die Unparteiischen eine Situation, als Peter Pekarik der Ball an die Hand sprang. Doch Schiedsrichter Harm Osmers und Kollegen hatten nach Studium der Videobilder auch ein Handspiel vom Hamburger Rohr zuvor erkannt.

Hertha-Trainer Felix Magath brachte zum zweiten Abschnitt Stevan Jovetic, mit dem das Berliner Angriffsspiel deutlich belebt wurde. Doch auch dessen vielversprechende Aktionen wurden nicht mit einem Tor für die Gastgeber gekrönt. Einzig Belfodil kam in der 61. Minute in der rechten Strafraumhälfte nach schönem Solo zum Abschluss, fand seinen Meister allerdings in HSV-Tormann Daniel Heuer Fernandes.

Reis flankt - und trifft

Überraschend, aber nicht unverdient ging der Hamburger SV in Führung: Reis leitete einen Vorstoß selbst ein und arbeitet sich per Doppelpass mit Muheim auf der linken Seite nach vorne. Seine Flanke war vermutlich für die Box gedacht - doch die drehte sich gefährlich aufs lange Eck, der Ball flog über Keeper Christensen hinweg und schlug oben rechts mit Hilfe des Innenpfostens ein.

Der Bundesliga-16. Hertha steht mit dem Rücken zur Wand und muss im Rückspiel vor allem offensiv deutlich mehr anbieten als am Donnerstag, um den siebten Abstieg der Klubgeschichte und den ersten von Trainer Felix Magath noch zu verhindern. Der HSV-Ikone droht ausgerechnet bei seiner alten Liebe diese Demütigung.

Rückspiel (Mo., 23.05.2022, 20.30 Uhr): Hamburger SV - Hertha BSC (Live hören und im Ticker bei sportschau.de)

Quelle: sportschau.de