Sieg gegen Köln Mönchengladbach auf Europacup-Platz Stand: 09.10.2022 17:28 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat ein teilweise hitziges Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln mit 5:2 (2:1) gewonnen. Marvin Friedrich (27.), Ramy Bensebaini (45./74.), Lars Stindl (47.) und Marcus Thuram (90.) erzielten die Treffer für Gladbach. Florian Kainz (31.) per Strafstoß und Denis Huseinbasic (81.) sorgten für die Kölner Tore. Kainz musste kurz vor der Pause mit gelb-rot vom Feld.

WDR Logo Sportschau

FC gleicht Führung postwendend aus

Die Partie begann mit einer Schweigeminute in Erinnerung an die Opfer des Anschlags in Halle vor auf den Tag drei Jahren. Im Spiel hatte Marcus Thuram die erste Chance (8.). Nach rund 30 Minuten gab es dann Tore zu bestaunen: Einen Eckball köpfte Friedrich zur Gladbacher Führung in die Maschen.

Auf der Gegenseite bekam der FC nur eine Minute später nach Videobeweis einen berechtigten Strafstoß zugesprochen. Jonas Hofmann hatte Kainz gefoult - dieser verwandelte souverän.

Baumgart: "Mutig, nur gelb zu geben"

Das Spiel war jedoch vor allem eines: hart. Quasi jedes Foul wurde in Durchgang eins beim guten Schiedsrichter Sven Jablonski diskutiert. Schon in der Anfangsphase hatten Stindl und Kainz bei Fouls die Gelbe Karte gesehen.

Sieben Minuten vor der Pause langte Bensebaini gegen Dejan Ljubicic, der verletzt raus musste, hin. "Das finde ich wirklich mutig, da nur gelb zu geben. Mit dem Tempo und auf Kniehöhe ist das zu 80 Prozent dann ne Verletzung", sagte FC-Trainer Steffen Baumgart.

Kainz fliegt vor der Pause vom Platz

Danach wurde es noch bitterer für Köln: Kainz erwischte im eigenen Strafraum Hofmann mit dem Ellenbogen und flog trotz Protesten richtigerweise mit gelb-rot vom Platz, den Elfmeter verwandelte Bensebaini zur 2:1-Pausenführung.

Das sah auch Unglücksrabe Kainz nach der Partie bei DAZN ein: "Unglücklich, ich schaue nur auf den Ball. Aber jetzt wo ich es sehe, muss man sagen, das ist natürlich richtig. Elfmeter und es tut mir leid, dass ich die Mannschaft da so geschwächt habe."

Gladbach dominiert in Überzahl

Die Borussia erwischte dann auch einen Traumstart in Durchgang zwei. Stindl zog 90 Sekunden nach Wiederbeginn aus der Distanz ab und die Kugel schlug unten rechts ein. Der FC war in Unterzahl nun deutlich unterlegen: Thuram verpasste das vierte Tor für Gladbach (53./58.). Bensebaini legte nach einem tollen Angriff nach, Huseinbasic sorgte schließlich noch für Ergebniskosmetik.

Immerhin: Die Gäste steckten nicht auf, kamen durch den eingewechselten Mark Uth noch zu einer Chance (88.). Dennoch reichte es gegen die überlegen agierenden Hausherren nicht mehr zu einem Tor. Stattdessen sorgte Thuram für den Endstand.

Köln unter der Woche in Belgrad gefordert

Am 4. Spieltag der Conference-League-Gruppenphase muss der 1. FC Köln auswärts in Belgrad antreten (Donnerstag, 13.10.2022 um 18.45 Uhr). In der Bundesliga empfangen die Geißböcke drei Tage später den FC Augsburg (15.30 Uhr) und können die Derbypleite ausmerzen. Borussia Mönchengladbach spielt auswärts in Wolfsburg (Samstag, 15.10.2022 um 15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de