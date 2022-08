Fußball-Bundesliga Starke Kölner bezwingen Schalke Stand: 07.08.2022 20:26 Uhr

In der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Köln den FC Schalke 04 nach einer frühen Roten Karte zurechtgelegt. Am 1. Spieltag der neuen Saison setzte sich Köln mit 3:1 (0:0) durch.

Julian Tilders

Das Kölner Führungstor am Samstag (07.08.2022) erzielte Luca Kilian (49.). Ganze drei VAR-Einsätze führten außerdem zu Entscheidungen pro Köln: ein aberkanntes Tor der Schalker (10.), eine Rote Karte gegen Dominick Drexler (35.) und ein nachträglich gegebenes Tor von Florian Kainz (64.). Marius Bülter besorgte den Schalker Anschlusstreffer (76.), aber Dejan Ljubicic machte den Deckel drauf (80.).

Schröder sieht Schalke durch VAR "benachteiligt"

"Wir sind benachteiligt worden", klagte nachher Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder bei DAZN, vor allem mit Blick auf den Platzverweis. Er ärgerte sich, dass vom Videoassistenten "Entscheidungen, die keine klaren Fehlentscheidungen waren, korrigiert" worden seien.

Köln bestätigt Modeste-Wechsel vor Schalke-Spiel

Schon vor Anpfiff gab es Neuigkeiten, die das Spiel direkt betrafen. Der 1. FC Köln bestätigte, dass es Stürmer Anthony Modeste zu Borussia Dortmund zieht, um den an Hodenkrebs erkrankten Sebastién Haller zu ersetzen. Der Medizincheck sei für Montag geplant. Für Modeste stand Debütant Florian Dietz in der Startelf.

Zalazar-Direktabnahme schlägt ein, zählt aber nicht

Es war ein intensiver Beginn. Aufsteiger Schalke hatte sich etwas vorgenommen. Die Außenverteidiger Thomas Ouwejan und Cédric Brunner standen hoch, Schalke zog sich nach Ballverlusten nicht zurück und setzte Köln früh unter Druck. Der FC hatte Probleme.

Und dann jubelte das Team von Trainer Frank Kramer. Ein Freistoß sprang Rodrigo Zalazar vor die Füße, seine Direktabnahme wurde abgefälscht und schlug im Winkel ein. Allerdings checkte Schiedsrichter Robert Schröder die Szene am Bildschirm und entschied auf Abseits, weil Schalke-Kapitän Maya Yoshida im Sichtfeld von Martin Schwäbe gestanden hatte.

Dietz' dicke Chance – Drexler sieht Rot

Und dann übernahm der FC das Zepter, holte sich fast 70 Prozent Ballbesitzanteil. Julian Chabot fehlten nach einem Eckstoß nur Zentimeter (18.), Dietz scheiterte per Kopf am stark reagierenden Torhüter Alexander Schwolow (25.). Über die Außen ging was für Köln.

Plötzlich musste dann Schalkes Drexler vom Platz. Im Mittelfeld-Gestocher um den Ball gegen Jonas Hector hatte er den FC-Kapitän an der Wade erwischt. Die Spieler klatschten sich danach freundschaftlich ab und spielten weiter. Schiedsrichter Schröder aber fiel bei Ansicht der Bilder nach VAR-Hinweis Drexlers offene Sohle auf. Er fällte eine harte Entscheidung: Rot für Drexler, der ungläubig das Feld verließ.

Köln dominiert, wieder funkt der VAR

Und es kam noch dicker für Schalke: Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff jubelten die Heim-Fans in Köln-Müngersdorf über die Führung. Eine kurz ausgeführte Ecke bekam S04 nicht verteidigt, Hectors Querpass drückte Kilian über die Linie.

Kainz legte nach einem Fehler von Schwolow, dem der Ball aus den Händen sprang, auch noch das zweite Kölner Tor nach. Dies wurde erst nach erneutem VAR-Einsatz gegeben, ursprünglich hatte das Schiedsrichtergespann auf Abseits entschieden.

Bülters Kopfball nach einem Freistoß von Thomas Ouwejan erwischte FC-Torhüter Schwäbe nochmal auf dem falschen Fuß, kurz darauf besorgte Kölns Ljubicic aber – ebenfalls per Kopf – den Endstand. Schalkes Brunner scheiterte noch am Pfosten (90.+2).

FC muss nach Leipzig, Schalke empfängt Gladbach

Die Kölner reisen am kommenden 2. Spieltag am Samstagnachmittag (13.08.2022, 15.30 Uhr) nach Leipzig. Der FC Schalke 04 spielt später um 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach.

Quelle: sportschau.de