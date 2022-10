2:1-Sieg im Verfolgerduell Dortmund gewinnt Topspiel in Frankfurt Stand: 29.10.2022 20:57 Uhr

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich in der Fußball-Bundesliga in einem teils rassigen Topspiel ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Das bessere Ende hatte der BVB.

Beim 2:1-Sieg der Schwarz-Gelben brachte Julian Brandt die Gäste in der 20. Minute in Führung, sechs Minuten später besorgte Daichi Kamada den Ausgleich für die Eintracht. Den Siegtreffer schoss Jude Bellingham (52.). Am Ende war der Erfolg glücklich, denn im zweiten Durchgang ließ Frankfurt zahlreiche Chancen liegen.

In der 42. Minute wurde der Eintracht bei einem Kontakt von Karim Adeyemi gegen Jesper Lindström zudem ein Elfmeter verwehrt. "Ich frage mich, wozu wir den Video-Assistenten haben", wetterte Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche bei Sky. BVB-Trainer Edin Terzic sagte: "Das ist eine der Situationen, in denen wir Glück hatten. Aber wir sind glücklich: Der Dreier war wichtig."

In der Tabelle klettern die Dortmunder mit 22 Punkten zumindest vorübergehend auf Platz drei, Frankfurt hat zwei Punkte weniger auf dem Konto und rutscht auf Rang fünf. Die effizienten Dortmunder gewannen nach drei Niederlagen mal wieder auswärts, die Eintracht hatte zuvor vier Pflichtspiele in Serie gewonnen.

Frankfurt überlegen

Der BVB ging mit einem Konter in Führung, Brandt traf nach Vorlage von Donyell Malen durch die Beine von Evan Ndicka und Kevin Trapp. Doch die SGE antwortete prompt, Kamada setzte einen Flachschuss aus 18 Metern ins lange Eck. In Folge erarbeitete sich der Europa-League-Champion ein klares Übergewicht. Randal Kolo Muani zielte erst knapp am Torwinkel vorbei (39.), dann traf er per Lupfer den Pfosten (41.).

Kobel mit Glanztaten

Nach dem Wechsel betrieb die Terzic-Elf kurz mehr Eigeninitiative, nach schöner Kombination vollendete Bellingham allein vor Trapp. Danach kam der BVB aber komplett ins Schwimmen. Gregor Kobel rettete mit Glanztaten gegen Jesper Lindström (54., 58.) und Kolo Muani (57., 63.) gleich reihenweise, außerdem klärte Nico Schlotterbeck nach einem Schuss von Mario Götze (57.) auf der Linie.

Fast im Minutentakt gab es in dieser Phase spektakuläre Torraumszenen - und zwar allesamt im Strafraum der Dortmunder Gäste. In den letzten Minuten war die Stimmung auf dem Platz und abseits des Rasens aufgeheizt. Unter anderem sah der bereits ausgewechselte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode Gelb.

Dortmund gegen Bochum, Frankfurt in Augsburg

Am nächsten Bundesliga-Spieltag bittet die Dortmunder Borussia zum Revier-Duell gegen den VfL Bochum (Samstag, 05.11.2022 um 15.30 Uhr). Frankfurt muss zeitgleich in Augsburg um Punkte kämpfen.

Quelle: sportschau.de