Fußball-Bundesliga BVB gewinnt Spektakel gegen Augsburg Stand: 22.01.2023 18:32 Uhr

Beim Bundesliga-Debüt von Stürmer Sébastien Haller für Borussia Dortmund hat der BVB den unbequemen FC Augsburg geschlagen. Gleich dreimal gab die Borussia das Spiel zwischendurch aus der Hand.

Julian Tilders

WDR Logo Sportschau

Am Sonntag (22.01.2023) setzte sich Borussia Dortmund mit 4:3 (2:2) durch. Der nach seiner Krebserkrankung wiedergenesene Angreifer Haller feierte sein Liga-Debüt für den BVB. Das Spiel entschieden aber die Joker Jamie Bynoe-Gittens (75.) und Giovanni Reyna (78.). Die anderen Dortmunder Tore gingen auf das Konto von Jude Bellingham (30.) und Nico Schlotterbeck (42.). Augsburg glich dreimal aus durch Arne Maier (40.), Ermedin Demirovic (45.+1) und David Colina (77.).

Neuformierter BVB kontrolliert Augsburg zunächst

Bei Dortmund stand der neue Rechtsverteidiger Julian Ryerson in der Startelf. Vorne startete nach seiner Vertragsverlängerung Youssoufa Moukoko. Der BVB lief im 4-1-4-1 auf. Vor der Winterpause hatten die Dortmunder meist im 4-2-3-1 agiert. Bei Augsburg standen die Winterzugänge Arne Engels und Dion Beljo, der den abgewanderten Stürmer Florian Niederlechner (Hertha BSC) ersetzte, in der Startformation.

Die Partie erlebte einen intensiven Beginn. Ruben Vargas musste nach einem Foul von Mats Hummels ausgewechselt werden, Winterzugang Irvin Cardona kam (12.). Nach einem Standard traf Demirovic die Latte (13.). Aus dem Spiel heraus ging bei den Gästen aber wenig.

Anders war das beim BVB, der die mannorientierte FCA-Deckung häufiger ansehnlich auseinanderspielte. Auch Neuling Ryerson zeigte Offensivdrang. Der Ex-Unioner hatte in Berlin oft außen in einer Fünferkette agiert.

Bellingham tanzt, Schlotterbeck träumt – und trifft dann

Einer stach beim BVB besonders hervor: Jude Bellingham, der in der Zentrale seine offensivere Rolle vor Sechser Salih Özcan ausnutzte. Er war zweikampfstark, verteilte die Bälle klug, war im Dribbling sicher. Nach einer halben Stunde wackelte der 19-Jährige Engels aus, bevor sein Schuss im Tor einschlug.

Aber nach der ersten ordentlichen Offensivaktion des FCA lag der Ball plötzlich auch im BVB-Netz. Schlotterbeck unterlief ein Fehler nach Zuspiel von Torwart Gregor Kobel. Beljo stahl ihm den Ball und legte für Maier auf.

Augsburger Effizienz: Demirovic düpiert Dortmund

Der deutsche Nationalverteidiger machte seinen Patzer jedoch nur wenig später wieder gut. Offenbar hatte der BVB in der Wintervorbereitung auch am Problemthema Standards gearbeitet: Julian Brandts Freistoß wurde von Schlotterbeck per Kopf zur erneuten Führung verwertet.

Aber wie schon mehrfach in dieser Saison war Augsburg auch in Dortmund trotz spielerischer Unterlegenheit sehr effizient. Engels schickte Demirovic, der sich gegen Hummels behauptete und das Ergebnis wieder auf Gleichstand stellte – mit dem vierten Torschuss des FCA. Dortmund hatte da schon 16 abgegeben.

Haller feiert Debüt, FCA den dritten Ausgleich

Nach Wiederanpfiff verlor das Spiel der Gastgeber an Fluss. Augsburg ließ wenig zu, gab auch die ersten drei Torschüsse nach der Pause ab. BVB-Trainer Edin Terzic entschloss sich danach für einen Impuls und brachte Haller, der bei seinem Liga-Debüt für Dortmund von den Fans lautstark gefeiert wurde (62.). Moukoko musste nach einer wenig überzeugenden Vorstellung weichen.

Ins Rampenlicht spielten sich aber zwei andere Joker des BVB: Erst schlenzte Bynoe-Gittens den Ball in die lange Ecke zum 3:2, auch Reyna gelang ein Traumtor. Nur eine Minute zuvor hatte Augsburgs Colina den dritten Ausgleich des Tages besorgt. Beinahe hätte Demirovic sogar ein viertes Mal zum Gleichstand getroffen, er vergab aber die letzte FCA-Großchance (89.).

Dortmund in Mainz, Augsburg gegen Gladbach

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund in Mainz gefordert (Mittwoch, 18.30 Uhr). Zwei Stunden später empfängt der FC Augsburg dann Borussia Mönchengladbach.

Quelle: sportschau.de