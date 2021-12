Fußball-Bundesliga München mit Arbeitssieg gegen Wolfsburg Stand: 17.12.2021 22:29 Uhr

Tabellenführer FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg einen glanzlosen, aber letztlich souveränen Arbeitssieg eingefahren. Robert Lewandowski stellte dabei einen neuen Rekord auf.

Von Frank Menke

Der FC Bayern München hat sich auch nach dem vorzeitigen Gewinn der Hinrundenmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Im coronabedingten Geisterspiel gegen den schwer kriselnden VfL Wolfsburg gab es am Freitagabend (17.12.2021) einen 4:0 (1:0)-Arbeitssieg. Thomas Müller (7. Minute) brachte die Münchner schon früh in Führung. Dayot Upamecano (57.) und Leroy Sané (59.) erhöhten, Robert Lewandowski (87.) stellte den Endstand her und einen neuen Rekord auf.

Die Ausgangslage hätte nicht unterschiedlicher sein können: Mit dem souveränen 5:0 in Stuttgart hatten sich die Münchner unter der Woche zum 25. Mal die Hinrundenmeisterschaft gesichert. Wolfsburg hingegen blieb schon nach dem 2:3 gegen den 1. FC Köln unter Trainer Florian Kohfeldt tief in der Krise und hat nun die vergangenen sieben Pflichtspiele allesamt verloren.

Müller veredelt sein 400. Bundesligaspiel

Die "Wölfe" stellten sich in München von Beginn an in erster Linie hinten rein, spielten defensiv mit einer Fünferkette. Die brach bereits nach sieben Minuten. Einen Schuss von Serge Gnabry aus 25 Metern ließ VfL-Schlussmann Koen Casteels nach vorne prallen, Müller stand in seinem 400. Bundesligaspiel wieder einmal goldrichtig und staubte zur Führung ab.

Wolfsburg offensiv zu zaghaft

Die Chance zum Ausgleich vergab quasi im Gegenzug Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst, der vom rechten Fünfereck am stark reagierenden Bayern-Torhüter Manuel Neuer scheiterte. In der Folge fehlte es den Wolfsburgern an Mut, offensiv wirklich ins Risiko zu gehen - daran änderte auch ein weiterer guter Versuch von Weghorst (33.) nichts.

Dem VfL ging es augenscheinlich zuerst darum, eine deutliche Niederlage zu verhindern. Die Münchner spielten derweil ihren Stiefel runter, Jamal Musiala (25.) vergab aus sieben Metern die Chance, die Führung auszubauen.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Der FC Bayern hatte auch im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz, doch es fehlte zunächst an Zielstrebigkeit sowie an Überraschungsmomenten und Tempo. Augenscheinlich wollten die Münchner die drei Punkte durch Routine im Schongang einfahren. Das gelang dann auch: Upamecano nach starkem Zuspiel von Müller erhöhte nach knapp einer Stunde per Kopf aus kurzer Distanz auf 2:0, Sané ließ 130 Sekunden später mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze das 3:0 folgen.

Neuer Rekord: Lewandowski trifft 43 Mal im Kalenderjahr

Mit dem Doppelschlag war die Partie entschieden. Von Wolfsburg kam wenig bis nichts mehr. Robert Lewandowski (66./76.) ließ noch zwei gute Chancen liegen, bevor er kurz vor Schluss aus kurzer Distanz doch noch traf. Dadurch hat der Pole mit 43 Treffern Gerd Müller (42) als Rekordtorschützen in einem Kalenderjahr abgelöst.

Bayern empfängt Mönchengladbach, Wolfsburg muss nach Bochum

Zum Auftakt des Jahres 2022 empfängt der FC Bayern am Freitag, (07.01.2022, 20.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Zwei Tage später muss auch der VfL Wolfsburg wieder ran. Die Niedersachsen treten am Sonntag (17.30 Uhr) beim VfL Bochum an.

