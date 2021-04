Fußball-Bundesliga Frankfurt gewinnt Torspektakel gegen Wolfsburg

Eintracht Frankfurt kommt der Champions League immer näher. In einer spektakulären Bundesliga-Partie mit sieben Toren besiegten die Hessen auch den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg.

Diese Partie hätte ein prall gefülltes Stadion verdient gehabt. Eintracht Frankfurt hat am Samstag (10.04.2021) das nächste Schlüsselspiel im Kampf um die Champions League gegen den VfL Wolfsburg mit 4:3 (2:1) gewonnen. Nach diesem Sieg kratzt die SGE sogar am dritten Tabellenplatz, die "Wölfe" sind nur noch einen Zähler voraus und kassierten die zweite Niederlage in der Rückrunde.

Daichi Kamada (8.), Luka Jovic (27.), André Silva (54.) und Erik Durm (61.) trafen gegen die bis dahin beste Defensive der Liga und sorgten trotz des Eigentors von Tuta (84.) nach mehr als fünf Jahren mal wieder für einen Heimsieg gegen Wolfsburg. Für den VfL trafen Ridle Baku (6.) und Wout Weghorst (46.).

Durm: "Wir sind einfach nur happy"

Durm sagte der Sportschau nach dem Schlusspfiff: "Es war, glaube ich, ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir sind einfach nur happy, im Moment läuft es sehr gut. Wir haben alle Körner auf dem Platz gelassen und letztendlich verdient gewonnen." Wolfsburgs Schlussmann Koen Casteels analysierte: "Frankfurt hat eine sehr gute Offensive und war heute effizienter. Deswegen haben sie das Spiel gewonnen."

Beide Mannschaften schalteten vom Anpfiff weg auf Angriff. Doch zunächst wurde die Eintracht ohne ihren auf der Bank sitzenden Nationalspieler Amin Younes und den weiter verletzt fehlenden Abwehrchef Martin Hinteregger hinten überrumpelt. Yannick Gerhardt (3.) scheiterte zunächst noch am glänzend reagierenden Kevin Trapp, gegen Bakus perfekten Schlenzer von der Strafraumkante war der Schlussmann dann allerdings machtlos.

Partie auf höchstem Niveau

Angepeitscht von den Anfeuerungsrufen von rund 40 Fans vor dem Stadion hatten die Hessen aber die passende Antwort parat. Kamada verwertete aus 14 Metern einen perfekten Rückpass von Durm. Beide Teams zeigten von Beginn an, warum sie im Rennen um die Königsklasse beste Karten haben. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung auf höchstem Niveau.

Wolfsburg kombinierte sich ein ums andere Mal über die rechte Seite und den überragenden Baku gefährlich in den Strafraum, auf der Gegenseite sorgten Silva, Jovic und Kamada für mächtig Wirbel. Jovic scheiterte erst per Kopf an der Unterkante der Latte (13.), ehe er nach perfektem Rückpass von André Silva seine Torflaute von neun Spielen beendete.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Wechsel erwischte der VfL erneut einen Blitzstart, mit dem ersten Angriff traf Weghorst unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Doch damit nahm das Spektakel erst richtig seinen Lauf. Die Eintracht antwortete erneut schnell - und diesmal gleich doppelt. Trotz des Vorsprung ließ sich die SGE in der Schlussphase auf einen offenen Schlagabtausch ein.

Nach Tutas Eigentor drückte Wolfsburg noch einmal mit aller Macht auf den Ausgleich, lief dabei aber auch immer wieder Gefahr, von den Frankfurtern ausgekontert zu werden. Am Ende blieb es beim unterm Strich verdienten Sieg der Eintracht.

Frankfurt muss nun am Samstag (17.04.2021) um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg spielt zeitgleich daheim im Spitzenspiel gegen Bayern München.

Quelle: sportschau.de