Leichtathletik-WM in Eugene Frauen-Sprintstaffel holt Bronze

Das deutsche Sprint-Quartett der Frauen hat die erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik-WM in Eugene gewonnen. Über 4x100 m holte die DLV-Staffel in 42,03 Sekunden beim Sieg der USA Bronze.

Sie jubelten, lagen sich in den Armen, vergossen Tränen des Glücks und machten Selfies: Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, die wiedererstarkte Gina Lückenkemper und Rebekka Haase ließen sich feiern und feierten sich selbst für die Bronzemedaille, die sie nach einer starken Vorstellung erkämpft hatten.

Schlussläuferin Haase konnte auf der Zielgeraden den Angriff der Nigerianerin Nzubechi Nwokocha abwehren. "Ich war fassungslos und wäre fast mit ihr einfach die komplette Gerade mitgerannt in dem Tempo", sagte Teamkollegin Lückenkemper im ZDF. "Einfach, weil so viel Adrenalin im Körper war. Endlich!" Das deutsche Team profitierte allerdings auch davon, dass sich die britische Topläuferin Dinah Asher-Smith auf dem dritten Teilstück verletzte, die Mitfavoritinnen wurden damit nur Sechste.

WM-Gold ging in 41,14 Sekunden an die US-Frauen, die 0,04 Sekunden vor Jamaika um die 100-m-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce und 200-m-Weltmeisterin Shericka Jackson ins Ziel kamen.

"Der Ruck, den wir gebraucht haben"

"Die Medaille ist eine Sensation. Den Männern hätte man das eigentlich zugetraut. Das ist der Ruck, den wir gebraucht haben", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing. Die deutsche Männer-Staffel mit Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah, die vor der WM gute Leistungen gezeigt hatte, hatte wegen zwei verpatzter Stabübergaben den Finaleinzug verpasst.

Selbstbewusst zur Heim-EM in München

Für eine deutsche 4x100-m-Staffel war es die erste Medaille seit Bronze bei der WM 2009 in Berlin. Vor einem Jahr hatte es bei den Olympischen Spielen in der gleichen Besetzung wie nun in den USA immerhin zu Rang fünf gereicht.

"Jetzt fehlt noch Gold", meinte Burghardt, die bei den Olympischen Winterspielen als Anschieberin im Bob im Februar Silber gewonnen hatte, mit Blick auf die anstehende EM in München.

