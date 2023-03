Fußball-Bundesliga Bayerns Arbeitssieg für die Tabellenspitze Stand: 04.03.2023 20:36 Uhr

Bayern München hat sich mit einem knappen Erfolg beim VfB Stuttgart zurück an die Spitze der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Die Schwaben hielten lange mit, starteten aber ihre Aufholjagd zu spät.

Jo Herold

Matthijs de Ligt besorgte tief in der ersten Spielhälfte per Distanzschuss die Führung für den Rekordmeister (39.), nachdem er kurz zuvor das 1:0 für die Gastgeber auf der Torlinie verhindert hatte. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Eric Maxim Choupo-Moting (62.). Juan José Perea verkürzte spät für die Gastgeber (88.). Die Bayern übernahmen damit wieder die Tabellenführung von den punktgleichen Dortmundern. Stuttgart verharrt auf dem 15. Tabellenplatz.

VfB mutig und selbstbewusst

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia ließ seinen VfB so auftreten, wie verschiedentlich andere Teams in der laufenden Saison dem favorisierten amtierenden Meister arg zugesetzt haben: mit Selbstbewusstsein, Spielfreude und viel eigener Initiative. So musste Yann Sommer im Kasten der Bayern bereits in der 5. Minute eingreifen, als Stuttgart einen Angriff über die rechte Seite gefährlich in de Strafraum brachte.

Gleichzeitig arbeitete die Abwehr der Hausherren konzentriert. Konstantinos Mavropanos klärte gegen Thomas Müller (10.), kurz darauf Waldemar Anton vor Alphonso Davies, danach wurde auch ein Schuss von Jamal Musiala geblockt.

Und dennoch erarbeiteten sich die Stuttgarter auch Möglichkeiten - allerdings keine so hochkarätigen wie Leon Goretzka, der zweimal an Fabian Bredlow scheiterte (18., 21.).

Stuttgart mit etwas Pech, dann Rückstand

Kurz vorder Pause rückte dann Bayern-Abwehrchef Matthijs de Ligt zweimal in den Fokus: Zuerst klärte der Niederländer auf der eigenen Torlinie, als ein Ball vom Hinterkopf seines Mitspielers Dayot Upamecano unfreiwillig Richtugn eigenes Tor befördert wurde. Pech für die Schwaben. Doch zwei Minuten später fasste sich der blonde Hüne ein herz und schoss flach aus etwa 18 Metern aufs Stuttgarter Tor. VfB-Keeper Bredlow sah den Ball extrem spät und konnte den Einschlag nicht verhindern.

MIt Beginn der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die Gäste mehr und mehr die Hoheit auf dem Spielfeld und erzielten folgerichtig das 2:0: Jamal Musiala leitete geschickt ein, Thomas Müller leitete mit nur einer Ballberührung perfekt in den Strafraum weiter auf Choupo-Moting, der überlegt und unwiderstehlich flach rechts unten traf.

Stuttgarts "Glaube" scheinbar gebrochen

Mit dem zweiten Münchner Treffer war der Stuttgarter Glaube an eine mögliche Überraschung gegen die Münchner scheinbar gebrochen. Zwar gab sich der VfB nicht auf - aber es entsand so gut wie kein Druck mehr auf das Bayern Tor.

Dennoch keimte kurz vor Ende der Partie noch einmal Hoffnung auf: Tiago Tomás flankte nach einem Einwurf die Kugel gefühlvoll von links in den Sechzehner, wo sich Perea wunderbar im Kopfballduell durchsetzte und unhaltbar rechts ins Tor köpfte. Der VfB erhielt die dritte Luft.

Die Stuttgarter hätten in der Nachspielzeit um ein Haar den Ausgleich durch Tanguy Coulibaly erzielt, doch dessen Kopfball strich hauchdünn links am Kasten der Bayern vorbei.

Bayern zunächst in der Champions League gefordert

Vor der Rückkehr in den Ligaalltag, empfängt der FC Bayern Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League (Mittwoch, 08.03.2023 um 21.00 Uhr).

In der Bundesliga empfängt der Rekordmeister am 24. Spieltag den FC Augsburg (Samstag, 11.03.2023 um 15.30 Uhr). Stuttgart ist zur gleichen Zeit in Frankfurt gefordert.

Quelle: sportschau.de