Basketball-EM Deutschland gewinnt auch zweites Spiel Stand: 03.09.2022 16:33 Uhr

Eine deutliche Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause hat dem deutschen Team gegen Bosnien-Herzegowina bei der Basketball-EM den zweiten Sieg beschert.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Basketball-EM ihr zweites Gruppenspiel am Samstag (03.09.2022) gegen Bosnien-Herzegowina mit 92:82 (18:20, 24:27, 28:11, 22:24) gewonnen und feierte damit den zweiten Erfolg in der Gruppe B.

DBB mit schwacher erster Hälfte

Dabei hatte das DBB-Team in der ersten Halbzeit große Probleme. Ganz anders als beim Sieg über Frankreich kam das Team von Gordon Herbert lange Zeit offensiv überhaupt nicht in die Partie. Defensiv stellten die Bosnier das Team vor allem mit den beiden Stars im Team, Dzanan Musa und Jusuf Nurkic vor Probleme. Die beiden waren es auch, die das DBB-Team im ersten Viertel, immer wieder ins Hintertreffen brachten. Nach dem ersten Viertel lag Deutschland mit 18:20 hinten.

Damit nicht genug: Musa stand bereits nach zwölf Spielminuten im zweistelligen Scorer-Bereich. Denn das zweite Viertel eröffnete der Spieler von Real Madrid mit einem Dreier. "Wir haben nicht gut verteidigt in der ersten Halbzeit", erklärte Deutschlands Franz Wagner beim Sender "Magenta Sport". Es blieb aber insgesamt ein enges Spiel mit kleinem Vorsprung für Bosnien-Herzegowina. Zur Halbzeit stand es 42:47.

Deutschland dreht nach der Pause auf

In der Halbzeit schien Bundestrainer Gordon Herbert die richtigen Worte gefunden zu haben: Das DBB-Team startete wie verwandelt in den dritten Abschnitt. In der Verteidigung agierten die Gastgeber nun deutlich konzentrierter, die Offensive um NBA-Star Dennis Schröder kam endlich besser in Fahrt. Ein 12:0-Lauf bescherte Deutschland die erste Führung und ließ das Team nun viel selbstsicherer auftreten.

Im Anschluss rückten die Schiedsrichter etwas mehr in den Vordergrund: Einige umstrittene Foul-Pfiffe sorgten dafür, dass Deutschlands Franz Wagner und Johannes Voigtmann mit bereits vier persönlichen Fouls vorerst auf der Bank blieben, um ein vorzeitiges Ende der Beiden zu verhindern. Punktemäßig sah es jedoch nun gut aus - Deutschland ging mit 70:58 in den Schlussdurchgang.

Wagner setzt die Schlusspunkte

Das DBB-Team war jetzt voll da - und die Halle auch: Als bei 77:62 Jonas Wohlfarth-Bottermann mit einem grandiosen Block einen bosnischen Wurf verhinderte, saß auf der Tribüne keiner mehr. Alles sah nun nach einem deutschen Erfolg aus.

Doch Bosnien-Herzegowina wehrte sich und kämpfte sich drei Minuten vor dem Ende auf sechs Punkte heran. Wieder war es ein Block, der das Momentum auf die Seite der Deutschen zurückzog: Franz Wagner verhinderte den Wurf von Nurkic, anschließend gab es sogar Freiwürfe für das DBB-Team. 57 Sekunden vor dem Ende zog Herbert seine Auszeit bei sieben Zählern Vorsprung. Wagner sorgte mit einem verwandeleten Dreier schließlich für die Entscheidung.

Quelle: sportschau.de