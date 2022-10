Bahnrad-WM Friedrich holt Gold im Keirin Stand: 16.10.2022 17:10 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat bei der Bahnrad-WM in Saint-Quentin-en-Yvelines die Goldmedaille im Kampfsprint Keirin gewonnen. Roger Kluge und Theo Reinhardt gingen im Zweier-Mannschaftsfahren leer aus.

Friedrich jubelte, sie trommelte auf ihrem Lenker, es flossen auch Tränen. Es waren natürlich Freudentränen. Sie krönte sich zum Abschluss der Bahnrad-WM auf der Olympia-Bahn von Paris erneut zur Keirin-Weltmeisterin. Mit zweimal Gold und einmal Silber avancierte die erst 22 Jahre alte Ausnahmeathletin zum Star im deutschen Team und verbuchte bereits ihren insgesamt siebten WM-Titel.

"So geheult habe ich nie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll? Den Titel zu verteidigen ist einfach so schön. Ich wusste, wenn ich die letzte Runde sterbe, dass es reichen kann. Ich hatte keine Lust zu warten und dann zu verlieren. Es ist sehr, sehr schön, nochmal eine Goldmedaille geholt zu haben", sagte Friedrich, nachdem sie im Finale am Sonntag (16.10.2022) vor der Japanerin Mina Sato und der Niederländerin Steffie van der Peet gewonnen hatte.

Hinze vorzeitig abgereist

Damit übertraf Friedrich, die auf dem Holzoval in Saint-Quentin-en-Yvelines einen fulminanten Sprint über zwei Runden von vorne gefahren war, auch ihre Teamkollegin Emma Hinze. Die 25-Jährige hatte bereits am Samstag die Sachen gepackt und ihren WM-Auftritt vorzeitig beendet.

659 Tage vor den olympischen Bahnrad-Wettbewerben ist Friedrich jedenfalls gerüstet, wenngleich die deutschen Sprintstars längst nicht mehr so dominant wie in den vergangenen beiden Jahren aufgetreten waren. So waren immer wieder auch "Allez les Bleus"-Rufe zu hören, am Ende jubelte aber wieder Friedrich.

Kluge und Reinhardt gehen leer aus

Die beiden Europameister Roger Kluge und Theo Reinhardt haben bei der Bahnrad-WM eine Medaille im Zweier-Mannschaftsfahren klar verpasst. Das Erfolgsduo musste sich auf der Olympia-Bahn von 2024 nach 50 Kilometern mit dem achten Platz begnügen. "Es war ein Weltklasse-Feld. Es hat Spaß gemacht, am Ende fehlten Nuancen", sagte Kluge

Stattdessen holten sich die beiden Franzosen Donavan Grondin und Benjamin Thomas vor den Briten Ethan Hayter und Oliver Wood sowie den Belgiern Fabio van den Bossche und Lindsay de Vylder den Titel.

Kluge und Reinhardt gehören seit Jahren zu den Spezialisten im sogenannten Madison. Das Duo gewann 2018 und 2019 den WM-Titel und ließ 2020 noch Bronze folgen. Auch bei der EM zuletzt in München hatten die beiden den Titel geholt.

Quelle: sportschau.de