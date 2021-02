Tennis-Grand-Slam in Melbourne Djokovic schaltet Zverev aus

Aus im Viertelfinale der Australian Open: Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev scheitert in vier Sätzen an Novak Djokovic. Der Serbe trifft nun im Halbfinale auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew.

Zverev unterlag heute in Melbourne dem Rekordsieger und Titelverteidiger mit 7:6 (8:6), 2:6, 4:6, 6:7 (6:8). Zverevs Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist vorerst geplatzt.

Zverev verpasste es auch im neunten Anlauf, erstmals einen Spieler der Top-Ten bei einem Major-Turnier zu schlagen. Im vergangenen Jahr hatte der Weltranglistensiebte Down Under die Runde der letzten vier erreicht, bei den US Open gelang ihm gar erstmals der Schritt ins Endspiel. Er verlor jeweils gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Djokovic, den seine Bauchmuskelprobleme nicht entscheidend einschränkten, setzt seine Jagd nach dem neunten Titel in Melbourne und dem 18. Grand-Slam-Triumph fort. Der Serbe hat es sich zum Ziel gesetzt, die Major-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien/beide 20 Titel) einzuholen - auch Nadal ist noch im Turnier.

Karazew als Qualifikant im Halbfinale

Der 27 Jahre alte Qualifikant Aslan Karazew aus Russland gewann sein Viertelfinale gegen den angeschlagenen Grigor Dimitrow aus Bulgarien mit 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 und erreichte als erster Grand-Slam-Debütant in der Ära des Profitennis (seit 1968) sofort die Runde der letzten vier.

Karazew, 114. der Weltrangliste, spielte sich nach einer nervösen Anfangsphase mehr und mehr frei. Dimitrow, der im Achtelfinale mit dem österreichischen US-Open-Champion Dominic Thiem einen Mitfavoriten ausgeschaltet hatte, kämpfte dagegen mit hartnäckigen Rückenproblemen und war angeschlagen letztlich chancenlos.

Quelle: sportschau.de