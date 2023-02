Chiefs gegen Eagles Alles Wichtige zum Super Bowl 2023 Stand: 12.02.2023 14:57 Uhr

Chiefs gegen Eagles: Die Football-Fans in den USA fiebern dem wichtigsten Sportereignis des Jahres entgegen - dem Super Bowl. Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Spiel in Arizona.

WDR Logo Sportschau

Der Super Bowl ist das Finale um die Meisterschaft in der National Football League (NFL) und wird heute am Sonntag (12.02.2023) zum 57. Mal ausgespielt - offiziell ist die Schreibweise Super Bowl LVII mit den römischen Ziffern.

Wer steht im Super-Bowl-Finale?

In der NFL sind die insgesamt 32 Mannschaften aufgeteilt auf zwei Divisionen, die American Football Conference und die National Football Conference, kurz AFC und NFC. Beide Conferences werden im Super Bowl durch ein Team repräsentiert - die AFC in dieser Saison durch die Kansas City Chiefs, die NFC durch die Philadelphia Eagles. Erstmals stehen sich zwei Schwarze Quarterbacks als Starter in einem Super Bowl gegenüber, Patrick Mahomes und Jalen Hurts.

Wann ist Anpfiff?

Anpfiff ist am 12. Februar ist um 16.30 Uhr Ortszeit (MST - Mountain Standard Time). Nachdem Arizona von der Zeitzone her acht Stunden gegenüber Zentraleuropa zurück ist, erfolgt der Spielbeginn im deutschen Fernsehen am 13. Februar um 0.30 Uhr.

Wer singt beim Super Bowl 2023?

Bereits im September des vergangenen Jahres kündigte die NFL an, dass US-Sängerin Rihanna die prestigeträchtige Halbzeitshow des 57. Super Bowl bestreiten wird. Vor dem Spiel werden Countrysänger Chris Stapleton die US-amerikanische Nationalhymne und der R&B-Sänger Babyface "America the Beautiful" singen.

Team und Spieler - wer hat die meisten Super-Bowl-Siege?

Die Pittsburgh Steelers (1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008) haben sich wie die New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) jeweils sechsmal die Vince Lombardi Trophy gesichert.

Rekordsieger unter den Spielern ist Quarterback-Legende Tom Brady. Er holte sich insgesamt siebenmal Trophäe und Ring: sechsmal mit den New England Patriots und einmal mit den Tampa Bay Buccaneers.

Gewann sieben Mal den Super Bowl: Quarterback Tom Brady. Bild: Chris O'meara/AP/dpa/Archivbild

Was ist beim Super Bowl zu gewinnen?

Dem siegreichen Team wird die Vince Lombardi Trophy überreicht. Der Pokal ist einem Football nachempfunden, der auf einem Ständer ruht. Die Trophäe ist 3,5 Kilogramm schwer und aus Sterlingsilber (925er Reinheit) gefertigt.

Jeder einzelne Spieler und jedes einzelne Mitglied der Siegermannschaft erhält zudem den Super-Bowl-Ring. Die NFL sponsert jeden Ring mit 5.000 US-Dollar. Doch die Schmuckstücke sind im Laufe der Zeit immer aufwändiger und prunkvoller geworden. Der höchste Preis, der je für einen Ring gezahlt worden ist, stammte aus der Familie des Rekordsiegers Tom Brady. Das Prunkstück ist mit 265 Diamanten besetzt (Herstellungspreis etwa 30.000 USD) und wurde für 344.927 USD verkauft.

Wie lange dauert ein Super Bowl?

Ein Football-Spiel hat eine reine Spielzeit von viermal 15 Minuten (plus evtl. 15 min. Verlängerung). Doch durch die Eröffnungszeremonie, die Halbzeitshow, Spielunterbrechungen und Auszeiten dauert das gesamte Event etwa vier Stunden, kann sich aber auch noch länger hinziehen.

Wer gewann den Super Bowl 2022?

Den Titel sicherten sich am 13. Februar 2022 die Los Angeles Rams mit einem 23:20 gegen die Cincinnati Bengals. Bester Spieler war Wide Receiver Cooper Kupp, der acht Pässe mit insgesamt 92 Yards Raumgewinn fing. Zwei seiner Fänge waren Touchdown-Pässe.

Coach Sean McVay war zu dem mit seinen 36 Jahren der jüngste Trainer, der jemals den Super Bowl gewann. 2018 stand der Hauptverantwortliche zum ersten Mal im Super Bowl, unterlag dort aber mit seinem Team den New England Patriots mit 3:13.

Wer ist der beste Quarterback?

Tom Brady ist der erfolgreichste Quarterback der Geschichte. Der 45-Jährige trat zum Ende der Saison 2022 zum zweiten Mal zurück - angeblich endgültig. Brady stand in zehn Super Bowls, gewann davon sieben.

Zusätzlich wurde er in den fünf Finals zum "MVP" gewählt, zum wertvollsten Spieler. 2007, 2010 und 2017 wurde er zudem in der NFL "Spieler des Jahres". Außerdem ist Brady mit 250 Siegen in der normalen Saison erfolgreichster Spieler der NFL-Geschichte.

In diesem Jahr ist allerdings Patrick Mahomes das Maß aller Dinge und MVP. Der Spielmacher der Kansas City Chiefs, der am Sonntag beim Duell gegen die Philadelphia Eagles seinen dritten Super Bowl in vier Jahren bestreiten wird, erhält die Auszeichnung nach 2018 zum zweiten Mal.

Quelle: sportschau.de