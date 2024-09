liveblog TV-Duell von Harris und Trump ++ Alle Informationen zum TV-Duell und zum Wahlkampf ++ Stand: 10.09.2024 16:06 Uhr

Das TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris findet in der kommenden Nacht deutscher Zeit statt. Die Entwicklungen im US-Wahlkampf im Liveblog.

Das erste TV-Duell hatte am 27. Juni stattgefunden, als der scheidende Amtsinhaber Joe Biden noch der Kandidat der Demokratischen Partei war. Bidens Auftritt verlief jedoch desaströs, da er seine Sätze nicht zu Ende brachte, kaum zu verstehen war und teils mit offenem Mund vor sich hinstarrte. Einen Monat später sah sich der 81-Jährige angesichts der Debatte um seine geistige Fitness gezwungen, auf seine Kandidatur zu verzichten, die dann von Vizepräsidentin Kamala Harris übernommen wurde.

Seit dem Ausstieg von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus und der Übernahme der Kandidatur durch Vizepräsidentin Kamala Harris haben sich die Umfragen für die Demokraten deutlich verbessert.

Die 59-jährige Harris entfachte neue Euphorie, legte eine bemerkenswerte Aufholjagd hin und liegt nun in den Umfragen praktisch gleichauf mit Trump. Die jüngste von der New York Times und dem Siena College veröffentlichte Erhebung zeigt aber auch, dass die Zustimmung für den 78-jährigen Rechtspopulisten recht stabil ist und der Aufschwung für Harris ins Stocken geraten sein könnte.

Die zwischen dem 3. und 6. September erstellte Umfrage ermittelte landesweit für Trump 48 Prozent der Stimmen, für Harris 47 Prozent, nachdem sie in den Wochen zuvor teils bis zu zwei Prozentpunkte vor dem Republikaner gelegen hatte. Auch ergab die Umfrage, dass viele Wähler (28 Prozent) noch genauer wissen wollen, wofür Harris steht.

Für den Wahlsieg wird die Mehrheit von 270 der insgesamt 538 Wahlleute benötigt, so dass den einzelnen Bundesstaaten und manchmal nur ein paar zehntausend Wählern große Bedeutung für den Ausgang der Wahl zukommt, während Millionen andere US-Bürger mehr oder weniger eine Rolle als Zuschauer einnehmen. Die Lager beider Parteien investieren derzeit Millionen für Wahlwerbung in den umkämpften Schlüsselstaaten.

Wie läuft das TV-Duell ab? Was sind die Themen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Zum ersten Mal treffen die beiden Kandidaten um das Präsidentenamt der USA, Donald Trump und Kamala Harris, direkt aufeinander. Schauplatz ist ein Fernsehstudio in Philadelphia. Im Ersten und auf tagesschau24 wird die Debatte in der Nacht ab 02.50 Uhr übertragen. Die Studioleiterin des ARD-Studios Washington, Gudrun Engel, wird das Rededuell gemeinsam mit Peter Rough vom Hudson Institute einordnen. ARD-Korrespondent Torben Börgers blickt hinter die Kulissen.

In den USA beginnt das Duell nach dortiger Zeit um 21 Uhr am Abend in Philadelphia. In Deutschland ist es dann bereits 3 Uhr nachts. tagesschau.de informiert über das TV-Duell selbst sowie die Entwicklungen davor und danach in diesem Liveblog.