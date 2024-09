US-Wahl 2024

US-Präsidentschaftswahlkampf Taylor Swift unterstützt Kamala Harris Stand: 11.09.2024 07:26 Uhr

Superstar Taylor Swift hat angekündigt, bei der US-Präsidentschaftswahl für Kamala Harris zu stimmen. Die Musikerin zählt derzeit international zu den erfolgreichsten Popstars mit einer riesigen Fangemeinde.

Kurz nach dem Ende des TV-Duells zwischen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihrem republikanischem Herausforderer Donald Trump meldet sich eine der derzeit wohl prominentesten Stimmen der Musikwelt zu Wort. Popstar Taylor Swift erklärte auf Instagram, bei der im November anstehenden Wahl ihre Stimme für Harris und ihren Vize Tim Walz abgeben zu wollen.

"Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt“, schrieb Swift in ihrem Post. In Bezug auf Harris fügte die 34-Jährige hinzu:

Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.

Wahlappell einer "kinderlosen Katzenfrau"

Auch für Walz fand Swift in ihrem Post lobende Worte. Sie sei beeindruckt gewesen von der Wahl des Vize. Walz setze sich für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde und für das Recht der Frau, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, ein.

Sie rief dazu auf, sich zu informieren, welcher der beiden Präsidentschaftskandidaten für welche Themen stehe und für die Standpunkte, die die eigene Auffassung am besten vertreten. Sie habe sich informiert und sie habe ihre Entscheidung getroffen, schrieb Swift und appellierte an potenzielle Wählerinnen und Wähler, sich für die Stimmabgabe registrieren zu lassen.

Ihren Post unterzeichnete Taylor mit den Worten "Childless Cat Lady" und bezeichnete sich damit als "kinderlose Katzenfrau". Passend dazu stellte sie zu ihrem Post ein Bild von sich mit ihrer Katze auf dem Arm. Ein klarer Seitenhieb gegen den republikanischen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J.D. Vance. Der hatte in einem Interview 2021 einige führende Demokraten als "einen Haufen kinderloser Katzenladys" bezeichnet. Zwar betonte er später, dies sei lediglich eine "sarkastische Bemerkung" gewesen - für Kritiker ist diese Formulierung aber zu einer Art geflügeltem Wort geworden.

283 Millionen Follower allein auf Instagram

Mit Swift stellt sich eine Stimme mit enormen Einfluss hinter Harris. Swift hat eine riesige Fangemeinde, allein auf Instagram erreicht die Musikerin mit ihren Beiträgen rund 283 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auf der "Forbes"-Liste der weltweit einflussreichsten Frauen landete Swift jüngst auf Rang fünf. Im vergangenen Jahr kürte das Magazin "Time" sie zur Person des Jahres.

Laut einer von der Nachrichtenagentur dpa zitierten Umfrage gaben 2023 etwa 53 Prozent der Erwachsenen in den USA an, Swift-Fans zu sein. Viele Fans der Musikerin in den USA stammen aus Vorstädten oder leben auf dem Land. Etwa die Hälfte sind weiblich und Millennials - wurden also wie Swift zwischen 1981 und 1996 geboren. Rund drei Viertel sind weiß. Sie hat also Einfluss auf eine wichtige Wählergruppe.

In den vergangenen Jahren hatte sich Swift mehrfach politisch geäußert. 2020 hatte sie sich im Wahlkampf öffentlich für den amtierenden Präsidenten Joe Biden ausgesprochen.