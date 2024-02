Verschwörungserzählung um Taylor Swift Ferngesteuerte Geheimwaffe der Demokraten? Stand: 02.02.2024 13:06 Uhr

Der diesjährige Superbowl - ein abgekartetes Spiel, um Sängerin Taylor Swift erfolgreich zu machen und den Demokraten zum Wahlsieg zu verhelfen? Was US-Demokraten spotten lässt, kommt US-Republikanern ganz logisch vor.

Vivek Ramaswamy, milliardenschwerer Tech-Unternehmer und Trump-Fan hat ein Faible für Verschwörungstheorien. Der Sturm aufs Kapitol: vom FBI angezettelt. Maßnahmen gegen Klimaschutz: schlimmer als die Klimakrise.

Und auch was Taylor Swift, ihren Partner und Football-Star Travis Kelce, und die Wahlen angeht, treiben Ramaswamy dunkle Ahnungen um: "Ich frage mich schon, wer den Super Bowl gewinnen wird", schrieb der gescheiterte republikanische Präsidentschaftskandidat kürzlich bei X, früher Twitter. "Und ich frage mich, ob es dann diesen Herbst eine große Unterstützungskampagne für den Präsidenten geben wird von einem künstlich kulturell überhöhten Paar."

Footballspieler Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und Musikerin Taylor Swift setzen ihre Beziehung auch am Rande der Spielpartien in Szene. Republikaner sehen darin gar eine politische Kampagne.

Millionen "Swifties" sollen zur Wahl gehen

Mit seinen Befürchtungen ist der gescheiterte republikanische Präsidentschaftskandidat nicht allein: In den sozialen Netzwerken kursieren Hunderte Posts mit der Vermutung, dass das Ergebnis von Amerikas wichtigstem Football-Spiel Mitte Februar längst abgekartete Sache ist. Das Team von Swifts Partner, die Kansas City Chiefs, werde gewinnen - um der Pop-Ikone noch mehr Einfluss zu sichern. Den werde Swift dann nutzen, um Biden zum Wahlsieg zu verhelfen.

Swift, die ferngesteuerte Geheimwaffe der Demokraten: Der rechte Verschwörungstheoretiker Jack Posobiec vertritt diese These schon lange. "Sie machen sich bereit für einen Einsatz mit Taylor Swift, um sie gegen Trump und Biden zu benutzen", sagte Posobiec neulich wieder in seinem Video-Podcast "Human Events Daily". Es gehe den Demokraten darum, Millionen "Swifties" zum Wählen zu bringen: "Ihr werdet es sehen!"

Fox News verbreitet die Erzählung

Swift, so eine Variante der Verschwörungstheorie, arbeite in Wirklichkeit für das Verteidigungsministerium und werde vom Pentagon für psychologische Kriegsführung eingesetzt. Propagiert wird das auch beim Sender Fox News. Dessen Star-Moderator Jesse Watters verwies zum Beweis auf eine Veranstaltung des US-Verteidigungsministeriums bei der NATO vor vier Jahren, in dem Swift als Beispiel für eine einflussreiche Influencerin gegen Desinformation genannt wurde. Watters machte daraus, dass Pentagon habe versucht, Swift anzuwerben - was das Verteidigungsministerium dementiert.

Im liberalen Teil Amerikas sorgen solche Theorien für Hohn und Spott. "Verstehe ich das richtig?", fragte beispielsweise Late Night Talkmaster Jimmy Kimmel: "Die gleichen Leute, die glauben, dass Joe Biden dement ist, glauben auch, dass er einen diabolisch brillanten Plan ausgeheckt hat, um die Playoffs im Football so zu manipulieren, damit der größte Popstar der Welt während des Super Bowls von der großen Leinwand ihre elfjährigen Fans hypnotisieren kann, damit die ihn dann wählen?" und fügte sarkastisch hinzu: "Ja, das ergibt Sinn."

Swifts Einfluss auf Fan-Wahlverhalten

Aber die Angst im Trump-Lager vor Swifts Einfluss bei der Wahl ist nicht völlig unbegründet: die 34-Jährige kritisiert den Ex-Präsidenten immer wieder scharf. Schon 2020 empfahl sie Joe Biden zur Wahl. Und: Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Magazins "Newsweek" würden immerhin ein Drittel der Unter-35-Jährigen einer erneuten Wahlempfehlung von Swift folgen.

Bidens Team versuche deshalb intensiv, sie als Wahlkämpferin anzuwerben, berichtete vor ein paar Tagen die "New York Times".

Bisher aber hat die 34-Jährige sich noch nicht geäußert. Ihr Freund Travis Kelce, der dank seiner Beziehung zum derzeit bekanntesten Football-Spieler der USA avanciert ist, erklärte in einem Football- Podcast: Er und Taylor seien zusammen, würden sich gegenseitig unterstützen und Spaß haben. Mehr sei da nicht. Auch wenn andere versuchen würden, sie zum Feind zu stilisieren: "Wir haben einfach nur Spaß damit."