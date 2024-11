liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Angriff mit 145 Drohnen ++ Stand: 10.11.2024 10:13 Uhr

Die Ukraine meldet einen russischen Angriff mit einer Rekordzahl von 145 Drohnen. Russland hat seinerseits nach Behördenangaben mehr als 30 Drohnen über der Region Moskau abgeschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium am Morgen 70 ukrainische Drohnen abgeschossen - davon 34 über der Region Moskau. Betroffen waren demnach außerdem die Regionen Brjansk, Kursk, Orjol, Kaluga und Tula.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 62 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt habe Russland mit 145 Drohnen angegriffen. Es handle sich um einen neuen Rekord. 67 Drohnen seien von den Radarschirmen verschwunden, weitere zehn in Richtung Russland, Moldau und Belarus geflogen.

Im ukrainischen Hafen Odessa wurden durch die Angriffe nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen verletzt. Zudem wurden Gebäude beschädigt. "Garagen mit Autos und Eigentum standen in Flammen, Wohnhäuser und Geschäfte wurden beschädigt", berichtet der staatliche Notdienst über die Lage in der Stadt.

Russland hat Behördenangaben zufolge 32 ukrainische Drohnen abgeschossen. Diese seien auf die russische Hauptstadt zugesteuert, teilten Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin und der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, auf der Plattform Telegram mit.

Wie Worobjow weiter erklärte, wurde eine Frau im Dorf Stanowoje durch herabstürzende Trümmerteile verletzt. Zwei Häuser seien in Brand geraten.

Auf den Hauptstadtflughäfen Domodedowo, Scheremetjewo und Schukowski gab es vorübergehend keine Starts und Landungen – zur Sicherheit des Flugverkehrs, wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawijazia in ihrem Telegram-Kanal mitteilte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt den Mangel an Flugabwehrsystemen zum Schutz gegen russische Angriffe. "Diese Woche brachte der Ukraine leider brutale russische Angriffe auf Charkiw, Donezk, Sumy, Odessa und Saporischschja", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Fast täglich gebe es Drohnen- und auch Raketenangriffe. Dabei bemängelte er die Bereitschaft der Partner, der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. "Hier in Europa, auf dem Kontinent, gibt es genügend andere Luftabwehrsysteme, die der Ukraine wirklich zuverlässigen Schutz bieten könnten", sagte er.

Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen gegen ukrainische Städte wurden in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet und verletzt. Die ukrainische Flugabwehr fing zwar einen großen Teil der Drohnen und Raketen ab, doch sorgt die Menge der aus verschiedenen Richtungen anfliegenden Flugkörper für eine Überlastung der Abwehrmöglichkeiten. Am Samstagabend startete Russland neue Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine.

