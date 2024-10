liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russlands US-Botschafter offenbar wieder in Moskau ++ Stand: 06.10.2024 09:21 Uhr

Russland Botschafter in den USA, Antonow, hat laut russischen Medien seine Amtszeit beendet. Russland meldet den Abschuss mehrerer Drohnen über vier Regionen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russlands Botschafter in den USA beendet offenbar Amtszeit

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht 87 Drohnenangriffe über der Ukraine gestartet. Zudem seien vier Raketen abgefeuert worden, teilt die Luftwaffe auf Telegram mit. Die ukrainische Luftabwehr habe 56 der Drohen und zwei der Raketen zerstört.

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen. Die Drohnen hätten auf die Regionen Kursk, Berlgorod, Brjansk und Woronesch gezielt, hieß es.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der russische Botschafter in den USA hat Medienberichten zufolge seine Zeit in den USA beendet. "Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Iwanowitsch Antonow, beendet seinen Auftrag in Washington und kehrt nach Moskau zurück", meldeten die Nachrichtenagenturen Tass und Interfax unter Berufung auf das Außenministerium. Demnach befand sich Antonow bereits am Samstagabend im Flugzeug auf dem Weg nach Russland.

Antonow stand seit 2017 an der Spitze der russischen Mission in Washington. Im Juli hatte er erklärt, seine Amtszeit gehe zu Ende. Dies fällt nun in eine Zeit, in der die Beziehungen zwischen den beiden Nationen so angespannt sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Über seinen Nachfolger ist noch nichts bekannt.

Ukrainische Luftabwehreinheiten verhinderten nach Angaben des ukrainischen Militärs einen russischen Luftangriff auf Kiew. Das meldet das Militär über die Nachrichten-App Telegram.

