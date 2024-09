liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Offenbar Explosionen nahe Kraftwerk bei Moskau ++ Stand: 01.09.2024 05:45 Uhr

Laut Berichten sind in der Nähe des Kraftwerks Konakowo nordwestlich von Moskau laute Explosionen zu hören. Selenskyj erneuert seinen Appell an den Westen zur Freigabe von Angriffen im russischen Hinterland. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Laut Meldungen mehrerer russischer Telegram-Kanäle sind in der Nähe des Kraftwerks Konakowo in der Region Tver nordwestlich von Moskau laute Explosionen zu hören. Das Kraftwerk ist einer der größten Stromerzeuger in Zentralrussland.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region die Zerstörung von fünf aus der Ukraine gestarteten Drohnen gemeldet. Es habe keine Verletzungen gegeben. Rettungsdienste seien vor Ort.

Nach den jüngsten russischen Luftangriffen gegen ukrainische Städte hat Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Appell an den Westen zur Freigabe von Angriffen weit im russischen Hinterland erneuert. Die russischen Luftangriffe könnten nur mit Angriffen gegen die russischen Militärflugplätze tief auf russischem Staatsgebiet "und die Logistik des russischen Terrors" unterbunden werden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Zu diesem Zweck führe eine ukrainische Delegation Gespräche mit den Verantwortlichen in Washington. Nach ukrainischen Medienberichten wurde der amerikanischen Seite sogar eine Liste mit den potenziellen Zielen dieser ukrainischen Angriffe mit Langstreckenwaffen auf amerikanischer oder anderer westlicher Produktion überreicht.

"Die Säuberung des ukrainischen Luftraums von russischen Lenkbomben ist ein wichtiger Schritt, um Russland zu zwingen, ein Ende des Krieges und einen gerechten Frieden anzustreben", sagte Selenskyj.

Die Ukraine hat laut russischen Behörden Moskau und andere russische Regionen mit Drohnen angegriffen. Mindestens zwölf von der Ukraine gestartete Drohnen seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten Russlands zerstört worden, teilte der Gouverneur der Region, Alexander Bogomaz, auf Telegram mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Zwei Drohnen seien auch über der Region Kursk abgeschossen worden, schrieb Alexej Smirnow, der amtierende Gouverneur der Region auf Telegram. Die Kursk-Region ist teilweise von der Ukraine eingenommen worden. Die Ukraine hat sich bisher noch nicht zu den Meldungen geäußert.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, Sergei Sobjanin, hat die russische Luftabwehr eine Drohne zerstört, die auf Moskau gerichtet gewesen sei. Ersten Informationen zufolge habe es bei dem Drohnenangriff keine Verletzungen oder Schäden gegeben, schrieb Sobjanin auf Telegram.

