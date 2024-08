liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland fliegt Luftangriff auf Kiew ++ Stand: 11.08.2024 00:52 Uhr

Russland hat am frühen Morgen einen Luftangriff auf Kiew gestartet - Augenzeugen berichteten von Explosionen. Der Gouverneur der Region Kursk hat eine schnellere Evakuierung der Bevölkerung angeordnet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Mindestens 13 Menschen sind durch die Trümmer einer zerstörten ukrainischen Rakete in der Stadt Kursk verletzt worden, darunter zwei in ernstem Zustand, sagte der amtierende Gouverneur der russischen Grenzregion Kursk.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der amtierende Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region Kursk, in der Moskaus Streitkräfte heftige Kämpfe gegen Kiewer Truppen austragen, hat eine schnellere Evakuierung der Zivilbevölkerung in gefährdeten Gebieten angeordnet. Der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow teilte über die Nachrichten-App Telegram mit, er habe den Leiter des Belowskij-Bezirks der Region im Südwesten von Kursk "angewiesen", die Umsetzung der Evakuierungsbefehle zu "beschleunigen".

Russland hat am frühen Sonntagmorgen Luftangriffe auf Kiew geflogen. Nach Angaben des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klischko, sind Luftabwehrsysteme im Einsatz. Augenzeugen berichten gegenüber Reuters von mindestens zwei Explosionen, die sich anhörten, als seien Luftabwehreinheiten im Einsatz. Kiew, sowie die umliegende Region und die gesamte Ostukraine seien in Alarmbereitschaft, teilt die ukrainische Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

