liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet erneut ukrainischen Angriff ++ Stand: 12.05.2024 10:02 Uhr

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums Drohnen und Raketen aus der Ukraine abgewehrt. Laut der Ukraine wurden bisher 4.000 Menschen aus Charkiw evakuiert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach einem russischen Vorstoß in der ostukrainischen Region Charkiw sind dort nach Angaben des Gouverneurs mehr als 4.000 Menschen aus grenznahen Gebieten in Sicherheit gebracht. "Insgesamt wurden 4.073 Menschen evakuiert", erklärte Regionalgouverneur Oleh Synegubow in den Onlinenetzwerken. Am Samstag hatte das russische Verteidigungsministerium die Einnahme mehrerer Dörfer in der Region gemeldet.

Die russische Flugabwehr hat in der Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums sechs Drohnen und zwei ballistische Rakete aus der Ukraine zerstört. Die beiden Raketen vom sowjetischen Typ "Totschka" seien über Region Belgorod abgeschossen worden, erklärt das Ministerium auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Die Drohnen seien über den Regionen Brjansk, Lipezk und Wologorod abgefangen worden. Brjansk und Belgorod grenzen an die Ukraine, die beiden anderen Gebiete liegen weiter im Landesinneren.

Die Ukraine kommentiert die Angriffe wie meist üblich nicht. Ihre Streitkräfte haben in den vergangenen Monaten verstärkt Ziele in Russland angegriffen, die weit entfernt von der Grenze liegen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach russischen Angaben hat ein ukrainischer Drohnenangriff kurzzeitig einen Brand in der Ölraffinerie Wolgograd im Süden Russlands ausgelöst. Das teilte der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. "Das Feuer wurde gelöscht. Es gab keine Verletzten", schrieb Botscharow. Weder der Ölproduzent Lukoil noch die ukrainische Seite gaben bisher eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab.

