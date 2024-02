liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Abschuss von 16 Drohnen ++ Stand: 25.02.2024 08:40 Uhr

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 16 von Russland abgeschossene Drohnen zerstört. Auch Moskau meldet den Abschuss ukrainischer Drohnen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge 16 von 18 in der Nacht von Russland abgeschossenen Angriffsdrohnen zerstört. Da teilte das Kiewer Militär am Morgen mit.

Die Luftwaffe erklärte in der Nachrichten-App Telegram, die aus dem Iran stammenden Drohnen seien über acht Regionen in der Zentral-, West- und Südukraine, einschließlich der Hauptstadtregion, abgeschossen worden.

Russland will eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt haben. Die Luftabwehr habe zwei Drohnen über dem grenznahen russischen Gebiet Belgorod sowie vier weitere über dem Schwarzen Meer abgefangen und zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach der mutmaßlichen Ermordung eines russischen Deserteurs in Spanien hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser auch vor Gefahren für in Deutschland lebende Russen gewarnt. "Wer sich Putins Regime entgegenstellt, begibt sich in große Gefahr", sagte Faeser der "Bild am Sonntag".

"Manche dieser mutigen Menschen haben auch in Deutschland wegen politischer Verfolgung Schutz gefunden. Wir tun alles dafür, dass diese Menschen in Deutschland sicher sind." Nach Informationen der Zeitung haben 1900 russischen Staatsangehörige, die aufgrund ihres Einsatzes gegen den Ukraine-Krieg sowie für Demokratie und Menschenrechte besonders gefährdet sind, seit 2022 wegen politischer Verfolgung Schutz in Deutschland erhalten.

"Wir wissen, dass der Kriegstreiber Putin vor nichts zurückschreckt", sagte Faeser über den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

