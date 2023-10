liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet sechs Tote nach Angriff bei Charkiw ++ Stand: 22.10.2023 01:17 Uhr

Bei einem Angriff auf ein Verteilzentrum der Post in der Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Das britische Militär bildet ukrainische Ingenieure aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

Britisches Militär bildet ukrainische Ingenieure aus

Mindestens sechs Tote nach russischem Angriff bei Charkiw

Das britische Militär hat ukrainische Ingenieure ausgebildet, damit diese die Energieversorgung des Landes im Winter besser gegen russische Angriffe schützen können. "Die ukrainische Zivilbevölkerung ist täglich der tödlichen Gefahr durch (Wladimir) Putins Streitkräfte und deren wahllose Bombardierung kritischer Infrastruktur ausgesetzt", teilte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps nach Angaben der Nachrichtenagentur PA mit. Teilnehmern sei erklärt worden, wie sie zum Beispiel die Auswirkungen verschiedener Waffen und Sprengstoffe einschätzen und wo sie Barrieren platzieren könnten, um Standorte zu schützen.

Bei einem russischen Angriff in der Region Charkiw im Osten der Ukraine sind nach offiziellen ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere 14 Menschen seien bei dem Angriff auf ein Verteilzentrum der Post teilweise schwer verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Synegubow auf der Plattform Telegram mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach den Familien der Opfer noch am Abend sein Mitgefühl aus. Selenskyj forderte eine harte Reaktion auf den "russischen Terror". "Wir müssen den Druck auf den terroristischen Staat erhöhen", schrieb er auf Telegram. Auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, teilte der Präsident ein Video des zerstörten Verteilzentrums und schrieb: "Terror und Mord werden Russland nicht weiterbringen. Terroristen werden am Ende für alles, was sie getan haben, vor Gericht gestellt werden."

