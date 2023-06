liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Wagner-Söldner verlassen Rostow ++ Stand: 25.06.2023 00:15 Uhr

Die Kämpfer der Wagner-Gruppe haben die Stadt Rostow verlassen und sind auf dem Weg zurück in ihre Feldlager. Der Kreml teilte mit, dass der Aufstand den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine nicht beeinflussen werde. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Kämpfer der Wagner-Gruppe haben die Stadt Rostow verlassen und sind auf dem Weg zurück in ihre Feldlager. Der Kreml teilte mit, dass der Aufstand den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine nicht beeinflussen werde.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verkürzt wegen des Machtkampfes in Russland ihre geplante zweitägige Reise nach Südafrika. Die Ministerin habe "ihre geplante Abreise nach Südafrika um einen Tag nach hinten verschoben, um angesichts der jüngsten Entwicklungen in Russland am Montagvormittag in Luxemburg an einem Treffen der EU-Außenminister teilzunehmen", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit.

Nach dem bewaffneten Aufstand des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin gegen die russische Militärführung sieht der Kreml keinen Einfluss auf den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine. Die Situation wirke sich nicht auf den Verlauf der "militärischen Spezialoperation" gegen die Ukraine aus, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Peskow sagte auch, dass ihm nicht bekannt sei, dass sich die Haltung von Präsident Wladimir Putin gegenüber Verteidigungsminister Sergej Schoigu geändert habe.

Als Chef der russischen Privatarmee Wagner hatte Prigoschin Minister Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow Unfähigkeit vorgeworfen und die beiden für die vielen Niederlagen in dem Krieg verantwortlich gemacht. Er sagte immer wieder, dass der Krieg mit dem Minister und Gerassimow nicht zu gewinnen sei. Prigoschin beklagte auch Korruption, Bürokratie, Betrug und Diebstahl in den russischen Streitkräften unter der Führung der beiden.

Die Entwicklungen in Russland seien eine interne Angelegenheit, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu laut einer Erklärung seines Büros. "Obwohl es sich um eine interne russische Angelegenheit handelt, in die Israel nicht involviert ist, wird Israel die Entwicklungen weiterhin genau beobachten", hieß es in der Erklärung, die nach Netanjahus Gesprächen mit diplomatischen und Sicherheitsbeamten veröffentlicht wurde.

Zur Verteidigung Moskaus waren einem Bericht staatlicher Medien zufolge 3000 tschetschenische Elite-Soldaten am Morgen in der russischen Hauptstadt in Stellung gegangen. Sie seien bereit gewesen, jeden Befehl von Präsident Wladimir Putin auszuführen, berichtet der staatliche tschetschenische TV-Sender Grosny.

Die Kämpfer der Wagner-Gruppe haben die südrussische Stadt Rostow am Don verlassen und sind auf dem Weg zurück in ihre Feldlager. Dies teilt der Gouverneur der Region mit.

Zuvor war über Telegram ein Video der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA veröffentlicht worden, das den Aufbruch von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem SUV zeigen sollte.