liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Stoltenberg warnt vor Scheinfrieden ++ Stand: 18.06.2023 04:43 Uhr

Laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg kann ein dauerhafter Frieden mit Russland nur zu den von de Ukraine definierten Bedingungen bestehen. Der britische Premier Sunak wirbt für private Investitionen für das Land. Die Entwicklungen im Liveblog.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einem Scheinfrieden in der Ukraine. "Wir wollen alle, dass dieser Krieg endet. Aber damit ein Frieden dauerhaft sein kann, muss er gerecht sein", sagte er der "Welt am Sonntag". "Frieden kann nicht bedeuten, den Konflikt einzufrieren und einen Deal zu akzeptieren, der von Russland diktiert wird. Nur die Ukraine allein kann die Bedingungen definieren, die akzeptabel sind", fügte er hinzu.

Der NATO-Chef verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass militärische Erfolge auf dem Kriegsschauplatz die Verhandlungsposition der Ukraine stärken würden: "Je mehr besetztes Territorium die Ukraine befreien kann, desto bessere Karten hat sie am Verhandlungstisch, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen."

Der britische Premierminister Rishi Sunak will kommende Woche bei einer Konferenz in London um private Investitionen für den Wiederaufbau der Ukraine werben. Wie sein Büro mitteilte, will er Investoren und Unternehmen bei der Veranstaltung am Mittwoch dazu drängen, das vom Krieg zerstörte Land "finanziell stärker" und "technologisch fortschrittlich" zu machen.

An dem Treffen nehmen mehr als tausend Regierungsvertreter aus 61 Ländern sowie Wirtschafts- und Unternehmensvertreter teil. Deutschland wird von Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze vertreten. Die erste Konferenz dieser Art fand im Juli vergangenen Jahres in Lugano in der Schweiz statt. Der zweite zweitägige Konferenz, die von Großbritannien und der Ukraine gemeinsam ausgerichtet wird, zielt nun vor allem auf den Privatsektor ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet, sowohl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch US-Außenminister Antony Blinken sprechen voraussichtlich bei der Auftaktsitzung.

Inmitten der laufenden ukrainischen Gegenoffensive hat Präsident Wolodymyr Selenskyj sich bei westlichen Partnern für die anhaltende Militärhilfe bedankt. In seiner abendlichen Videoansprache erwähnte er auch explizit Deutschland, das gerade erst die Lieferung von 64 weiteren Lenkflugkörpern für Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot an das angegriffene Land angekündigt hatte.Selenskyj dankte auch allen Ländern und Organisationen, die die Ukraine nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms bei der Bewältigung der Hochwasserfolgen unterstützen.