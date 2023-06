liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Schoigu fordert mehr Panzer für russische Truppen ++ Stand: 17.06.2023 12:59 Uhr

Angesichts der ukrainischen Gegenoffensive hat der russische Verteidigungsminister Schoigu gefordert, mehr Panzer herzustellen. Aus Russland heißt es, ein Angriff auf die Druschba-Ölpipeline sei abgewehrt worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Schoigu fordert mehr Panzer für russische Truppen

Russland: Angriff auf Druschba-Pipeline abgewehrt

Vier Menschen sind nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Raketenangriff in der Region Charkiw getötet worden. Bei den Opfern handle es sich um Zivilisten, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit und veröffentlichte Bilder eines abgebrannten Fahrzeugs. Sie seien in einem Auto auf dem Weg in das vom russischen Militär unter Beschuss genommene grenznahe Dorf Hurjiw Kosatschok gewesen. Das Fahrzeug sei von einer Panzerabwehrrakete getroffen worden, hieß es. Die vier Insassen seien auf der Stelle tot gewesen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Herstellung von mehr Panzern gefordert, um den "Bedarf der russischen Streitkräfte" in der Ukraine zu decken, wo derzeit eine ukrainische Gegenoffensive mit Waffen aus dem Westen läuft. Beim Besuch einer Militärfabrik in der Region Omsk in Westsibirien betonte Schoigu die Notwendigkeit, "die erhöhte Produktion von Panzern aufrechtzuerhalten" und die Sicherheit gepanzerter Fahrzeuge zu verbessern, wie die russische Armee laut Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die erhöhte Produktion sei nötig, damit russische Soldaten die "Aufgaben der militärischen Spezialoperation" - wie der Kreml den Krieg weiterhin nennt - in der Ukraine erfüllen könnten.

Die russische Luftverteidigung hat nach Behördenangaben in der Nacht einen ukrainischen Angriff auf die Druschba-Ölpipeline abgewehrt. Drei ukrainische Militärdrohnen seien zerstört worden, teilte der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden russischen Oblast Brjansk mit. Der Angriff habe einer Pumpstation gegolten.

Drohnenangriffe innerhalb Russlands nahmen nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen zu. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich, die sich wiederum bisher zu keinen der Angriffe bekannte.

Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste im Luftraum über dem Süden der Ukraine einen Vorteil erlangt. Das geht aus dem neuesten Tagesbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London hervor. Insbesondere bei Kampfhubschraubern, die Geschosse mit großer Reichweite gegen Ziele am Boden einsetzen könnten, seien die Russen derzeit im "ständigen Wettbewerb von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen" überlegen.

Weiter heißt es in dem Bericht: "Seit dem Start der ukrainischen Gegenoffensive in der Südukraine hat Russland seine Kampfhubschrauber-Kräfte in der Region verstärkt." Auf Bildern sei zu erkennen, dass mehr als 20 zusätzliche Hubschrauber am Flughafen Berdjansk stationiert worden seien, etwa 100 Kilometer hinter der Front. Das Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Kriegsbeginn täglich einen Bericht zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Der Kreml knüpft die Akkreditierung von Journalisten, die für westliche Medien arbeiten, an Bedingungen. Die Entscheidung über eine Zulassung zu großen Foren in Russland werde abhängig vom "Verhalten" westlicher Medien getroffen, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Tass Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Derzeit läuft in St. Petersburg das Internationale Wirtschaftsforum. Journalisten aus Ländern, die Russland als unfreundlich bezeichnet, erhielten keine Akkreditierung.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist von einer Friedensinitiative afrikanischer Staaten nicht überzeugt. Russland hat laut Präsident Putin die ersten Atomsprengköpfe nach Belarus geschickt.