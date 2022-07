Russland hat nach eigenen Angaben UN-Experten eingeladen, die Umstände des Beschusses eines Gefängnisses zu untersuchen. Im Libanon wurde ein Schiff mit ukrainischem Getreide festgesetzt.

Krim: Ukrainer greifen russische Flotte mit Drohne an

Bei einem Drohnenangriff auf den Generalstab der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol sind nach russischen Angaben fünf Menschen verletzt worden. "Am heutigen frühen Morgen haben ukrainische Nationalisten entschieden, uns den Tag der Marine zu verderben", schrieb der Gouverneur der annektierten Krim-Halbinsel, Michail Raswoschajew, bei Telegram. Eine Drohne sei im Innenhof des Flottenhauptquartiers gelandet, so Raswoschajew. Fünf Mitarbeiter seien verletzt worden. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.