liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Angriff trifft russisches Treibstofflager ++ Stand: 18.01.2025 06:13 Uhr

Südlich von Moskau ist nach russischen Angaben ein Treibstofflager durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. BSW-Gründerin Wagenknecht fordert erneut ein Ende von Waffenlieferungen. Die Entwicklungen im Liveblog.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sollen infolge eines russischen Angriffs drei Menschen ums Leben gekommen sein. Das teilte der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Timur Tkachenko, bei Telegram mit. Demnach wurden die Opfer von herabfallenden Trümmerteilen im Stadtviertel Schewtschenkiwski getroffen.

In der Region Tula südlich von Moskau ist russischen Angaben zufolge ein Treibstofflager durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Ein Öltank eines Unternehmens sei in der Nacht zu Samstag getroffen worden, teilte Gouverneur Dmitry Miljaew mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Löscharbeiten liefen. Insgesamt seien fünf Drohnen zerstört worden.

Die Stadt Tula liegt 160 Kilometer südlich von Moskau. Nur wenige Stunden zuvor hatte Russland gemeldet, in der Region Kaluga südwestlich von Moskau sei ein Tanklager durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht pocht in einem Interview mit der Funke Mediengruppe auf ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. "Wir sollten Russland anbieten, die Waffenlieferungen sofort zu stoppen, wenn Russland einem Waffenstillstand an der jetzigen Frontlinie und dem Beginn von Friedensverhandlungen zustimmt", so Wagenknecht. Die Lieferung von Waffen habe die Position der Ukraine nicht verbessert. Dass sich Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für weitere Hilfen im Rahmen von drei Milliarden Euro ausgesprochen hätten, bezeichnete sie als unverantwortlich.

Wagenknecht warnte zudem davor, deutsche Soldaten zur Absicherung einer Friedenslösung in die Ukraine zu schicken. "Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien, aber die müssen von neutralen Mächten gewährleistet werden", sagte sie. Als neutrale Mächte nannte Wagenknecht Brasilien, China, Indien und die Türkei.

Vor dem Hintergrund des Gasstreits mit der politischen Führung in Bratislava hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die slowakische Opposition gelobt. Er habe sich mit dem Oppositionsführer Michal Simecka getroffen, berichtete Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Er sei froh, dass sie in Fragen der Energiesicherheit Europas übereinstimmten, sagte er.

Zwischen Selenskyj und dem slowakischen Regierungschef Robert Fico ist es zuletzt zu offenem Streit über die russischen Gaslieferungen gekommen, die bis Jahresende trotz des russischen Angriffskriegs weiter über das ukrainische Pipelinesystem nach Europa liefen. Doch nach Auslaufen des Vertrags hatte Kiew diesen nicht verlängert - und dies vorher lange angekündigt. Fico hatte das Transitende scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht - die Slowakei liefert Strom in das Nachbarland.

Der NATO-Staat Litauen will seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren auf mehr als fünf Prozent des BIP steigern. Die ukrainische Polizei sucht bei landesweiten Razzien nach Kriegsdienstverweigerern. Der Liveblog zum Nachlesen.