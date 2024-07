liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Yellen setzt auf Ukraine-Kredit der G7 ++ Stand: 27.07.2024 12:44 Uhr

US-Finanzministerin Yellen ist optimistisch, dass sich die G7-Länder bis Oktober auf einen 50-Milliarden-Dollar-Kredit für die Ukraine einigen. Russland berichtet von abgefangenen ukrainischen Drohnen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat nach eigener Aussage die Ortschaft Losuwazke im Osten der Ukraine eingenommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die Ortschaft liegt in der Oblast Donezk.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben am Samstag einen weiteren russischen Angriff abgewehrt. In den Regionen Dnipro, Poltawa, Charkiw und Kiew seien vier Drohnen und eine Rakete abgeschossen worden.

Der Gouverneur der südrussischen Grenzregion Bryansk teilt mit, dass russische Luftabwehreinheiten am späten Freitagabend innerhalb einer Stunde zwölf ukrainische Drohnen abgefangen haben. "Dank unserer tapferen Verteidiger wurden alle Luftziele abgefangen und zerstört", schreibt Gouverneur Alexander Bogomaz in der Messaging-App Telegram.

Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der Region Belgorod, die ebenfalls an der ukrainischen Grenze im Südosten des Landes liegt, teilt mit, dass drei Drohnenangriffe und eine Reihe von Granateneinschlägen Fensterscheiben zertrümmert und einige andere Schäden an Gebäuden verursacht hätten.

US-Finanzministerin Janet Yellen zeigt sich optimistisch, dass sich die G7-Länder bis Oktober auf die Bedingungen für einen 50-Milliarden-Dollar-Kredit an die Ukraine einigen können, der durch russische Vermögenswerte abgesichert ist.

Yellen sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande eines G20-Treffens in Brasilien, die Gespräche über den Kredit seien konstruktiv verlaufen. Das gelte auch für US-Forderungen nach Zusicherungen, dass die Vermögenswerte für einen längeren Zeitraum eingefroren bleiben würden. "Ich denke, es sieht gut aus, dass wir die Sache wahrscheinlich bis Oktober abschließen können", sagte Yellen.

Das ukrainische Militär erklärt, einen russischen Militärflugplatz auf der besetzten Krim angegriffen zu haben. Präsident Selenskyj lobt die Teilnahme ukrainischer Sportler an den Olympischen Spielen.