liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Fico lobt Orbans umstrittene Moskau-Reise ++ Stand: 06.07.2024 06:35 Uhr

Slowakeis Ministerpräsident Fico hat Ungarns Regierungschef Orban für dessen umstrittene Moskau-Reise gelobt. In der Ukraine wurden nach Angaben eines Gouverneurs bei Angriffen am Freitagabend fünf Menschen getötet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russische Streitkräfte haben ukrainischen Behördenangaben zufolge die Stadt Selydowe im Osten der Ukraine unter anderem mit zwei Lenkbomben angegriffen und dabei mindestens fünf Menschen getötet. Zudem gebe es mindestens elf Verletzte, teilten der Militärgouverneur des umkämpften Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, und die Staatsanwaltschaft gestern Abend in sozialen Medien mit. Die beiden Bomben hätten auf das Gelände eines Unternehmens gezielt, hieß es.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach Angaben örtlicher Behörden haben russische Drohnenangriffe die Strom- und Wasserversorgung in der nordukrainischen Stadt Sumy unterbrochen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Suspilne meldete eine Reihe von Explosionen in der Stadt. Die Region Sumy wird fast täglich von russischen Stellungen jenseits der Grenze beschossen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankt sich bei dem neuen britischen Premierminister Keir Starmer für seine Unterstützung der Ukraine. "Ich bin Keir Starmer dankbar für seine Zusicherung, dass Großbritanniens Unterstützung für die Ukraine im Prinzip unverändert bleibt", schrieb Selenskyj auf Telegram.

Er und Starmer hätten ihre Positionen im Vorfeld des NATO-Gipfels in der kommenden Woche abgestimmt. Laut einem hochrangigen US-Beamten will die NATO bei dem Treffen in Washington eine "Brücke zur Mitgliedschaft" der Ukraine vorstellen.

Der im Mai niedergeschossene und lebensgefährlich verletzte slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat Ungarns Regierungschef Viktor Orban für dessen umstrittene Moskau-Reise gelobt. "Ich möchte dem ungarischen Ministerpräsidenten meine Bewunderung dafür aussprechen, dass er ohne zu zögern nach Kiew und nach Moskau gereist ist", sagte Fico am Freitag. "Wenn mein Gesundheitszustand es zugelassen hätte, wäre ich gerne mitgekommen", fuhr der pro-russische Populist bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Attentat am 15. Mai fort.

Ungeachtet breiter Kritik aus der EU und der Ukraine hatte Ungarns Ministerpräsident Orban am Freitag - wenige Tage nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch sein Land - den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine getroffen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj will die Leistung der Flugabwehr noch im Sommer verdoppeln. Der Kreml zeigt sich nach dem Sieg der Labour-Partei in Großbritannien pessimistisch.