liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russische "Teilerfolge" bei Kupiansk ++ Stand: 25.05.2024 05:14 Uhr

Die Ukraine hat russische Luftangriffe und "Teilerfolge" bei Kupiansk gemeldet. Der russische Präsident Putin hat die Legitimität Selenskyjs bei etwaigen Friedensgesprächen bezweifelt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat China davor gewarnt, durch die Unterstützung von Russland im Ukraine-Krieg die Zusammenarbeit mit dem Westen zu gefährden. "China sagt, es wolle gute Beziehungen mit dem Westen unterhalten", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". "Zur gleichen Zeit heizt Peking aber den Krieg in Europa an. Man kann nicht beides haben." Chinas Unterstützung sei "lebenswichtig" für Russlands Krieg in der Ukraine. Stoltenberg warf China vor, die Unterstützung Russlands auszubauen. "Es gibt eine eindeutige Zunahme der Verkäufe von Maschinenteilen, Mikroelektronik und anderen Technologien, die Moskau nutzt, um Raketen, Panzer und Flugzeuge zu produzieren, um sie gegen die Ukraine einzusetzen", sagte der NATO-Generalsekretär.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frage gestellt. Auf einer Pressekonferenz in Belarus erklärte Putin, die fünfjährige Amtszeit Selenskyjs sei abgelaufen. Dies stelle ein rechtliches Hindernis für mögliche Friedensgespräche dar. "Mit wem sollen wir denn verhandeln? Das ist keine müßige Frage... Natürlich ist uns klar, dass die Legitimität des amtierenden Staatschefs vorbei ist", sagte Putin. Die formelle Amtszeit des ukrainischen Präsidenten war am 20. Mai ausgelaufen. Wegen des herrschenden Kriegsrechts hatte das ukrainische Parlament aber keine erneuten Präsidentschaftswahlen angesetzt.

Laut einer Mitteilung des ukrainischen Generalstabs hat die russische Armee die Stadt Wowtschansk erneut aus der Luft angegriffen. Acht Lenkbomben hätten die Stadt getroffen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten zehn russische Angriffe auf die Stadt und ihre Umgebung abgewehrt. Die russischen Streitkräfte hätten in der Nähe von Kupiansk weiter östlich in der Region Charkiw und im Sektor Pokrowsk in der Region Donezk "Teilerfolge" erzielt.

Deutschland hat der Ukraine erneut ein Flugabwehrsystem vom Typ IRIS-T geliefert. Die USA kündigten an, dem angegriffenen Land ein weiteres Militärpaket in Millionenhöhe bereitzustellen. Der Liveblog vom Freitag zum Nachlesen.