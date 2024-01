liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Luftabwehr schießt Drohnen und Raketen über Krim ab ++ Stand: 06.01.2024 04:57 Uhr

Russlands Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge Drohnen und Raketen über der Krim abgeschossen. Der Druck auf Bundeskanzler Scholz wegen Lieferungen von "Taurus"-Flugkörpern an Kiew wächst. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die von Russland angegriffene Ukraine wächst. Politikerinnen und Politiker von Grünen, FDP und CDU betonten in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" die Notwendigkeit dieser Waffen und machten Scholz teils schwere Vorwürfe. "Die Lieferung der 'Taurus'-Marschflugkörper an die Ukraine ist längst überfällig", sagte Sara Nanni, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag. "Der effektivste Schutz gegen die russischen Luftangriffe ist der Beschuss von Zielen auf russischem Territorium und in den besetzten ostukrainischen Gebieten, von wo aus Russland seine Angriffe startet."

Bisher fehle der Ukraine dafür das nötige Material - auch, weil Berlin keine "Taurus"-Marschflugkörper liefere. "Die Zurückhaltung geht vor allem vom Bundeskanzler aus und ist keine allgemeine Haltung der Bundesregierung."

Die russische Luftabwehr hat mehrere Raketen und Drohnen über der Krim und dem Schwarzen Meer abgeschossen. Dies teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Russische Luftabwehreinheiten hätten fünf Drohnen über dem Schwarzen Meer abgefangen und damit "einen versuchten terroristischen Angriff vereitelt", berichtete das Ministerium. In einem zweiten Bericht hieß es, vier ukrainische Raketen seien nach Mitternacht über der Krim abgeschossen worden. Das ukrainische Militär hat sich bisher dazu nicht geäußert.

Russland bietet den Bürgern der russischen Region Belgorod an, sie zu evakuieren. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 21 von 29 russischen Drohnen abgeschossen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.