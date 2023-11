liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Drohnenabschuss in Region Moskau ++ Stand: 11.11.2023 04:12 Uhr

Russland hat den Abschuss einer ukrainischen Drohne über der Region Moskau gemeldet. Ukrainische Marinedrohnen haben nach Angaben aus Kiew zwei russische Landungsboote in der Nähe der Halbinsel Krim versenkt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukrainische Marinedrohnen haben nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes zwei kleine russische Landungsboote in der Nähe der Halbinsel Krim versenkt. Nach Angaben des ukrainischen Militärs waren die Schiffe bemannt und mit gepanzerten Fahrzeugen beladen. Reuters konnte den Bericht über den Angriff auf die Bucht von Vuzka im Westen der Krim nicht unabhängig überprüfen. Russland, das die Krim 2014 von der Ukraine erobert und annektiert hatte und dessen Schwarzmeerflotte ihr Hauptquartier in der Krimstadt Sewastopol hat, gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich mit der Ukraine auf Stabsebene über eine aktualisierte Wirtschafts- und Finanzpolitik geeinigt und damit den Weg für die Auszahlung von 900 Millionen Dollar aus seinem 15,6 Milliarden Dollar schweren Kreditprogramm freigemacht. Der Exekutivrat des globalen Kreditgebers wird die Vereinbarung voraussichtlich in den kommenden Wochen prüfen. Wie der IWF erklärte, hat die Ukraine alle Leistungskriterien sowie die indikativen Ziele und die meisten strukturellen Benchmarks im Rahmen des IWF-Programms der erweiterten Fondsfazilität erfüllt. Die ukrainische Wirtschaft habe trotz des Krieges weiterhin "bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", bemerkte der IWF und fügte hinzu, dass die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen auf eine stärker als erwartete wirtschaftliche Erholung im Jahr 2023 und ein anhaltendes Wachstum im Jahr 2024 hinwiesen.

Ein ukrainischer Jugendlicher, der von der russischen Armee verschleppt worden war, darf in sein Heimatland zurückkehren. Der 17-jährige Bohdan Jermochin, dessen Eltern vor Jahren verstorben sind, werde an seinem 18. Geburtstag in der kommenden Woche mit einer Cousine "in einem Drittland" zusammengeführt und anschließend in die Ukraine reisen, wie die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa in einer Online-Erklärung bekannt gab. Der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte Dmitro Lubinets bestätigte, dass Jermochin "bald in der Ukraine sein wird".

Jermochin war aus der Hafenstadt Mariupol, die zu Beginn der russischen Invasion von Soldaten eingenommen wurde, nach Russland gebracht worden. Er wurde in einer Pflegefamilie in der Region Moskau untergebracht und erhielt die russische Staatsbürgerschaft. Jermochin äußerte aber wiederholt den Wunsch, in die Ukraine zurückzukehren, sagte die ukrainische Anwältin Katerina Bobrowska, die den 17-Jährigen und seine 26-jährige Cousine Valeria Jermochina, Bohdans gesetzliche Betreuerin in der Ukraine, vertritt.

Das russische Verteidigungsministerium hat den Abschuss von zwei ukrainischen Drohnen über der Region Moskau und der Region Smolensk im Westen nahe der Grenze zu Belarus gemeldet. Das teilte das Ministerium auf Telegram mit. Inoffizielle russische Telegram-Kanäle berichten von mindestens zwei Explosionen.

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in der EU ist weiter leicht gestiegen. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben auf der Krim zwei russische Schiffe mit Panzern an Bord beschädigt.