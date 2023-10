liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet schweren Beschuss von Cherson ++ Stand: 28.10.2023 03:10 Uhr

Die Ukraine meldet schweren russischen Beschuss der Stadt Cherson. Moskau weist die Behauptung um die Hinrichtung seiner Soldaten zurück. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russische Diplomaten weisen die Behauptungen des Weißen Hauses um die Hinrichtung ihrer Soldaten als Lüge zurück. "Wer auch immer sich diese weltfremden Lügen ausgedacht hat, kann nur eine Person mit einer übertriebenen Vorstellungskraft sein", erklärt die russische Botschaft in Washington in einer Stellungnahme, die von der Nachrichtenagentur Ria übernommen wurde. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, hatte gegenüber Reportern gesagt, Moskaus Militär würde seine eigenen Soldaten hinrichten, wenn sie sich weigerten, Befehle auf dem Schlachtfeld in der Ukraine auszuführen.

Russland hat nach ukrainischen Angaben das Stadtzentrum von Cherson unter schweren Beschuss genommen. "Am Abend hat die ganze Stadt gebebt", teilte der ukrainische Katastrophenschutz auf Telegram mit. Stadtvertreter berichten von acht Verletzten. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt bislang nicht vor. Unabhängig überprüfen lassen sich die ukrainischen Angaben derzeit nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj meldet eine "bedeutende Zunahme" russischer Verluste in der vergangenen Woche. Die Ukraine hat von Deutschland ein drittes Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T bekommen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.