liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet schweren Beschuss von Awdijiwka ++ Stand: 14.10.2023 12:08 Uhr

In der Ukraine dauern die schwere Gefechte bei Awdijiwka offenbar an. Der russische UN-Botschafter Nebensia bezeichnet die ukrainische Gegenoffensive als beendet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine meldet auch vom nördlichen Abschnitt der Ostfront schwere Kämpfe. In den vergangenen Tagen habe sich die Lage in der Region Kupiansk "deutlich verschlechtert", sagte General Oleksandr Syrskyi, der Truppen dort inspiziert haben soll.

Das Hauptziel der Russen sei die die Einkesselung der Stadt Kupiansk und ein Vorstoß bis zum Fluss Oskil. Es gebe Dutzende russische Angriffe jeden Tag, die bislang von den ukranischen Soldaten abgewehrt worden seien, so Syrskyi.

Russland hat nach eigenen Angaben zwei Drohnen über der Küstenstadt Sotschi am Schwarzen Meer abgewehrt. Gegen 7.10 Uhr (6.10 Uhr MESZ) sei die Flugabwehr in dem bei Touristen beliebten Badeort aktiv geworden, teilte Sotschis Bürgermeister Alexej Kopajgorodski auf Telegram mit.

Die unbemannten Flugkörper seien noch über dem Meer abgeschossen worden, es gebe weder Verletzte noch Schäden. Unabhängig ließ sich dies zunächst nicht überprüfen. Der Flughafen in Sotschi sei weiter in Betrieb, fügte Kopajgorodski hinzu.

Nach Informationen der US-Einrichtung "Institute für the study of war" (ISW) haben russische Einheiten nördlich und südlich von Awdijiwka Geländegewinne erzielt. Dort seien die ukrainischen Verteidigungsstellungen nicht so stark ausgebaut wie nahe und in Awdijiwka selbst.

Russische Militärblogger berichten demnach, dass sie schlechter mit Informationen aus dem russischen Verteidigungsministerium versorgt werden und angewiesen worden seien, keine Informationen zu veröffentlichen, die die operative Sicherheit der russischen Kräfte bei Awdijiwka gefährden könnten.

Das ISW stützt sich bei seinen täglichen Einschätzungen auf öffentlich zugängliche Quellen.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, hat mit Blick auf die Kämpfe im Raum Awdijiwka von einer "neuen Phase" des Krieges gesprochen. Russische Soldaten seien in den vergangenen Tagen "fast an der gesamten Front" wieder in die Offensive gegangen. Die "sogenannte ukrainische Gegenoffensive" könne deshalb als beendet angesehen werden.

Bei einem russischen Luftangriff in der Region Cherson ist eine 60-jährige Frau getötet worden. Die gab Gouverneur Oleksandr Prokudin bekannt, der von "The Kyiv Independent" zitiert wird.

Die russischen Streitkräfte beschießen nach ukrainischer Darstellung weiter intensiv die ostukrainische Stadt Awdijiwka. Vitalii Barabasch, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, sagte dem ukrainischen Fernsehen am Freitagabend: "Sie verfügen über erhebliche Reserven an Personal und Ausrüstung. Awdijiwka steht völlig in Flammen. Sie schießen und setzen alles ein, was sie haben. Das Krankenhaus steht wieder unter Beschuss, ebenso die Verwaltungsgebäude und unser Freiwilligenzentrum."

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

