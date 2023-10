liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Stoltenberg lobt deutsche Waffenlieferungen ++ Stand: 07.10.2023 07:54 Uhr

Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Deutschlands Entscheidung, weitere "Patriot"-Abwehrsysteme an die Ukraine zu liefern, gelobt. Erneut wurde die ukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

NATO-Generalsekretär lobt deutsche Waffenlieferungen

Erneut russischer Angriff auf Odessa

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben am Morgen nahe Moskau eine anfliegende ukrainische Drohne abgeschossen. Das Fluggerät sei über der Stadt Istra abgefangen worden, die westlich an die russische Hauptstadt grenzt. Auch der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigte den Abschuss.

Am Boden sei durch die abstürzenden Trümmer kein Schaden entstanden. Wie in den Wochen zuvor störte die Drohne aber den Flugverkehr auf den Moskauer Flughäfen Wnukowo und Scheremetjewo. Dort herrschte zeitweise Stillstand, einzelne Flüge wurden gestrichen.

Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht zum Samstag erneut Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Dabei seien ein Wohngebäude sowie ein Getreidelager getroffen worden, berichteten ukrainische Medien am Morgen. Russische Militärs hatten demnach die Raketen vom Typ "Oniks", die üblicherweise gegen Seeziele eingesetzt werden, von Abschussanlagen auf der besetzten Halbinsel Krim abgefeuert. Über mögliche Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die deutsche Entscheidung zur Lieferung eines weiteren "Patriot"-Flugabwehrsystems an die von Russland angegriffene Ukraine gelobt. "Ich begrüße Deutschlands Ankündigung, ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ Patriot in die Ukraine zu schicken", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Er fügte hinzu: "Ich verstehe die Sorgen, dass unsere Unterstützung der Ukraine das Risiko einer Eskalation in sich birgt, aber das Risiko verblasst, verglichen damit, dass wir Putin erlauben, diesen Krieg zu gewinnen. Wenn Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt, wird er wahrscheinlich wieder Gewalt anwenden."

Die Ukraine findet sich mit dem Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern nicht ab. "Wir brauchen 'Taurus', um die wichtigste Transport- und Logistikverbindung zu zerstören, die über die Krim verläuft", sagt der außenpolitische Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, in einem Interview mit der "Bild" Zeitung laut Vorabbericht.

"Indem wir sie zerstören und die Schwarzmeerflotte von der Krim vertreiben, werden wir die Logistik und den Nachschub der Besatzungsgruppe zerstören, was unseren Vormarsch dramatisch beschleunigen wird." Nach den Worten Podoljaks waren die Raketenabwehr und die Taurus-Marschflugkörper die Hauptthemen des Gesprächs von Selenskyj mit Scholz im spanischen Granada.

