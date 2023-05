liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Berliner Gericht kippt Verbot ukrainischer Flaggen ++ Stand: 06.05.2023 08:44 Uhr

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs dürfen in Berlin nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts ukrainische Flaggen wehen. Die schweren Kämpfe in der Ostukraine dauern an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Deutsche Judo-Bund hat nach der viel diskutierten Wiederzulassung von Athleten aus Russland und Belarus für die WM deutliche Kritik am Vorgehen des Internationalen Olympischen Komitees geäußert. Das IOC habe mit seiner Empfehlung, Russen und Belarusen als neutrale Athleten wieder zu Wettkämpfen zuzulassen, "die Verantwortung abgegeben", kritisierte Vorstandssprecher Frank Doetsch.

Problematisch findet der Funktionär, dass es noch keine klare Aussage zu einer möglichen Teilnahme der Athleten aus Russland und Belarus an den Olympischen Spielen 2024 in Paris gibt. Bei der Judo-WM in Katar, die an diesem Sonntag startet, können Russen und Belarusen nun wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln. Der Judo-Weltverband hatte vergangene Woche entschieden, sie unter bestimmten Voraussetzungen wieder starten zu lassen. Dies hatte für massive Kritik gesorgt, die Ukraine hatte einen WM-Boykott angekündigt.

"Unsere Position ist die des gesamten deutschen Sports: Wir hätten es gerne anders gesehen, dass man die Russen und Belarusen nicht starten lässt, um ein Zeichen gegen diesen Angriffskrieg zu setzen", sagte Doetsch.

Die schweren Kämpfe im Osten der Ukraine gehen weiter. "Die schwersten Gefechte toben um Bachmut und Marjinka", meldete der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht. Allein an diesen beiden Frontabschnitten seien gestern knapp 30 russische Angriffe abgeschlagen worden. Auch bei Limansk lieferten sich beide Seiten schwere Kämpfe.

Nach Darstellung der ukrainischen Militärführung sind die russischen Truppen bemüht, Bachmut bis spätestens 9. Mai vollständig zu erobern. Für Moskau wäre dies ein Prestigeerfolg zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Da die Kapitulation, die eigentlich am 8. Mai 1945 in Kraft trat, damals auf Wunsch Stalins in der Nacht zum 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier ein zweites Mal unterzeichnet wurde, gilt dieser Tag in Russland als Feiertag.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat ein von der Polizei verhängtes temporäres Verbot ukrainischer Flaggen rund um drei sowjetische Ehrenmale in der Hauptstadt aufgehoben. Die von der Polizei verhängte Allgemeinverfügung, hatte das "Zeigen von Fahnen und Flaggen mit russischem oder ukrainischem Bezug" für die Jahrestage zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. und 9. Mai verboten.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, kritisierte die Polizei dafür. Die ukrainische Organisation Vitsche ging per Eilantrag vor Gericht gegen das Verbot vor und hat nun Recht bekommen. Die Allgemeinverfügung der Polizei sei "offensichtlich rechtswidrig", zitierte der rbb aus der Begründung des Gerichts. Es fehlten "jegliche Anhaltspunkte, um von einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit auszugehen". Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bezieht sich demnach nur auf ukrainische Flaggen. Russische Fahnen blieben damit verboten.

Die Berliner Polizei teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, keine Rechtsmittel gegen den Beschluss einzulegen.

Die EU-Mitgliedsstaaten haben beschlossen, eine weitere Milliarde Euro in die Anschaffung von Munition zu investieren, die in die Ukraine geliefert werden soll. Damit erhöht sich die militärische Unterstützung der EU für die Ukraine insgesamt auf 5,6 Milliarden Euro.