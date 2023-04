liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew fordert weitere Flugabwehrsysteme ++ Stand: 29.04.2023 03:35 Uhr

Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf Wohnhäuser hat der ukrainische Präsident Selenskyj mehr Flugabwehrsysteme zum Schutz des Landes gefordert. Auch sein Botschafter in Berlin pocht auf weitere Lieferungen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Kurz vor der erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine werden dem ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, zufolge vor allem mehr Flugabwehrsysteme gebraucht. "Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und "Gepard" werden am dringlichsten benötigt", sagt Makeiev den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab.

Für die Offensive brauche man aber auch gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme. Je professioneller die ukrainische Armee ausgestattet sei, desto mehr Zivilisten könnten gerettet und desto schneller die russische Armee aus den besetzten Gebieten verdrängt werden, erklärt der Botschafter den Zeitungen.

Makeiev lobt die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland. Bislang hat Deutschland unter anderem 18 Kampfpanzer Leopard 2A6 mit Munition an die Ukraine verschickt. Hinzu kamen 40 Marder-Schützenpanzer sowie 34 Gepard-Flakpanzer. Der Gesamtwert der vom 1. Januar 2022 bis zum 24. April 2023 von der Bundesregierung erteilten Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern beträgt knapp 2,8 Milliarden Euro

Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf Wohnhäuser in der Stadt Uman hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen zum Schutz des Landes gefordert. "Flugabwehr, eine moderne Luftwaffe, ohne die eine effektive Luftraumverteidigung unmöglich ist, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge. Alles, was notwendig ist, um unseren Städten, unseren Dörfern Sicherheit zu bieten, sowohl im Hinterland als auch an der Front", sagte der 45-Jährige am Freitag in seiner täglichen Videoansprache.

Selenskyj erinnerte in seiner Rede daran, dass durch den russischen Raketenangriff in der Stadt Uman mindestens 23 Menschen, darunter 4 Kinder, ums Leben gekommen sind. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk seien eine Mutter und ihre dreijährige Tochter durch russischen Beschuss getötet worden. Dabei habe die ukrainische Flugabwehr eine weit höhere Anzahl ziviler Opfer verhindert, indem sie 21 von 23 Raketen abfing.

Die Staatsspitzen Tschechiens und der Slowakei haben sich in Kiew für einen Beitritt der Ukraine zur EU und zur NATO ausgesprochen. Laut EU-Kommission gibt es eine Einigung im Streit über ukrainische Agrarimporte.