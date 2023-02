Die USA haben erstmals eine Millionensumme aus dem beschlagnahmten Vermögen eines russischen Oligarchen an die Ukraine überwiesen. Der ukrainische Botschafter Makeiev glaubt an einen raschen EU-Beitritt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte auf Telegram mit, dass wegen des Beschusses die Alarmstufe wegen erhöhter Terrorgefahr in der Region auf unbestimmte Zeit verlängert worden sei. Bisher konnten Gouverneure Terroralarm nur für maximal 15 Tage verhängen. Anfang der Woche hatte ihnen Russlands Präsident Wladimir Putin aber per Dekret erlaubt, einen Terroralarm auch ohne zeitliche Einschränkung zu verhängen.

In der russischen Grenzregion Belgorod soll eine Fabrik Ziel eines ukrainischen Angriffs gewesen sein. Dadurch sei in dem Gebäude ein Großbrand ausgebrochen. Es habe aber keine Todesopfer oder Verletzte gegeben.

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin kündigte an, das Geld solle in den Wiederaufbau der Ukraine fließen. Es sei eine "Pflicht, dafür zu sorgen, dass das ukrainische Volk eine Entschädigung für den gesamten, enormen Schaden erhält".

Die USA haben in einer ersten Überweisung Geld an die Ukraine geschickt, welches aus dem beschlagnahmten Vermögen eines russischen Oligarchen stammt. Das teilte US-Justizminister Merrick Garland dem Sender CNN mit. Demnach sei die Summe von 5,4 Millionen Dollar - umgerechnet rund 4,7 Millionen Euro - an die Ukraine gegangen. Sie stamme aus dem Vermögen des russischen Milliardärs Konstantin Malofejew.

Botschafter Makeiev überzeugt von raschem EU-Beitritt

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat sich im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" optimistisch gezeigt, dass die Ukraine schnell in die EU aufgenommen werden könne. "Die Botschaft dieses Tages ist eindeutig: Die Ukraine wird EU-Mitglied werden", sagte er mit Blick auf den gestrigen EU-Gipfel in Kiew. Die Ukraine werde "alles dafür tun, den Beitrittsprozess so schnell wie möglich abzuschließen".

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte nach dem Gipfel in einer Videobotschaft betont, die EU-Kommission habe in Aussicht gestellt, dass Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft noch in diesem Jahr aufgenommen werden könnten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte zuvor jedoch betont, dass es noch einiges zu tun gebe, damit die Ukraine in die EU aufgenommen werden könne. Einen Zeitplan für den Beitrittsprozess ließ sie offen.