++ Selenskyj besichtigt Gebiete an der Front ++

Ukraines Präsident Selenskyj besichtigt Gebiete an der Kriegsfront. Die Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung ist hierzulande stark gestiegen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Angesichts steigender Energiepreise und einer befürchteten Gasknappheit schnellt laut des Redaktionsnetzwerks Deutschlands die Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung in die Höhe. Die Kette Bauhaus verzeichne gegenüber dem Vorjahr eine deutlich gestiegene Nachfrage nach alternativen Wärmequellen, sagt ein Sprecher. "Darunter fallen Holz- und Pelletöfen sowie jegliche Arten von Elektroheizkörper." Auch in den Hornbach-Baumärkten hat sich die Nachfrage nach strombetriebenen Alternativen den Angaben des Unternehmens zufolge im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Selenskyj besichtigt Gebiete an der Kriegsfront

Nach eigenen Angaben begutachtet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die vorderen Verteidigungslinien in den Regionen Dnipropetrovsk und Krywyj Rih. Zudem besucht er ein Krankenhauses in Dnipro, in dem verwundete Soldaten behandelt werden.