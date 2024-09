liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj besucht Munitionsfabrik in den USA ++ Stand: 23.09.2024 03:42 Uhr

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat der ukrainische Präsident Selenskyj eine Munitionsfabrik in Pennsylvania besucht. In New York soll er heute Bundeskanzler Scholz treffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj besucht Munitionsfabrik

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag eine Munitionsfabrik in Pennsylvania besucht, die eine der am dringendsten benötigten Munitionen für den Kampf seines Landes gegen russische Bodentruppen herstellt. Der demokratische Abgeordnete Matt Cartwright, sagte nach dem Treffen mit Selenskyj im Munitionswerk, der Präsident habe eine einfache Botschaft gehabt: "Danke. Und wir brauchen mehr."

Das Werk in Scranton ist eine der wenigen Anlagen im Land, die 155-mm-Artilleriegeschosse herstellt. Die Ukraine hat bereits mehr als drei Millionen davon von den USA erhalten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft heute in New York den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bei dem Gespräch wird es darum gehen, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Anlass für den Aufenthalt des Kanzlers in New York ist der UN-Zukunftsgipfel, bei dem am Sonntag ein Reformpakt beschlossen wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem möglicherweise für die weitere Kriegsführung entscheidenden Besuch in den USA eingetroffen. Der Staatschef verkündete seine Ankunft in den sozialen Medien und kündigte zugleich an, bei US-Präsident Joe Biden und anderen Verbündeten "den Plan für den ukrainischen Sieg auf den Tisch" legen zu wollen.

Nach der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich ab, dass eine Koalition nur mithilfe des Bündis Sahra Wagenknecht (BSW) möglich ist. Spitzenkandidat Robert Crumbach sprach von einem "ganz großartigen Ergebnis". Er betonte schon vor der Wahl, dass es ihm nicht um Mitregieren um jeden Preis geht. Wenn es dazu käme, würde es aber nicht einfach: Crumbach fordert als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung ein deutliches Signal, dass Deutschland diplomatische Beziehungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs ergreift.

