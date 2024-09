liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Rückeroberungen in Kursk ++ Stand: 16.09.2024 12:14 Uhr

Russland hat laut eigenen Angaben die Kontrolle über zwei Dörfer in der Region Kursk zurückgewonnen. Die Ukraine lädt die UN und das Rote Kreuz zur humanitären Zusammenarbeit in die Region ein. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der Kreml bezeichnete die Einladung Kiews an die UN und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in die von der Ukraine gehaltenen Gebiete der russischen Region Kursk als „reine Provokation“. Man erwarte "eine nüchterne Bewertung solcher provokativen Äußerungen" der UN und des IKRK, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Anschlagsversuch auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump verurteilt und dem Angegriffenen seine Solidarität ausgesprochen. "Ich bin froh, zu hören, dass Donald Trump sicher und unverletzt ist", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Für Kiew sei klar, dass Gewalt keinen Platz in der Politik haben dürfe. Die Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj gelten als kompliziert. Der US-Präsidentschaftskandidat hat mehrfach erklärt, er könne sofort für Frieden zwischen Russland und der Ukraine sorgen. Selenskyj hatte den Republikaner um eine detailliertere Beschreibung seines angeblichen Friedensplans gebeten.

Im Repräsentantenhaus ließ Trump zudem monatelang von Kiew dringend benötigte Militärhilfen blockieren. Offene Kritik an Trump hat Selenskyj allerdings nie geübt. Bei seiner geplanten US-Reise Ende September will sich Selenskyj dem Vernehmen nach auch mit Trump treffen, um ihn von seinem Friedensplan zu überzeugen.

Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, dass seine Streitkräfte die Kontrolle über die Dörfer Uspenowka und Borki in der russischen Region Kursk von der Ukraine zurückerobert haben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gebeten, sich an den humanitären Bemühungen in der russischen Region Kursk zu beteiligen. Die ukrainische Armee hat dort nach Angaben von Präsident Selenskyj etwa 100 Siedlungen unter seine Kontrolle gebracht.

Außenminister Andrii Sybiha sagte, er habe sein Ministerium angewiesen, die UNO und das IKRK förmlich einzuladen. "Die Ukraine ist bereit, ihnen die Arbeit zu erleichtern und zu beweisen, dass sie sich an das humanitäre Völkerrecht hält“, erklärte Sybiha auf X nach seinem Besuch in Sumy, von wo aus die ukrainischen Streitkräfte den Angriff über die Grenze gestartet hatten. Er sagte, die ukrainische Armee gewährleiste humanitäre Hilfe und sicheres Geleit für die Zivilbevölkerung in der Region Kursk.

Eine Antwort von UN und IKRK steht aus.

Beim Beschuss der westrussischen Großstadt Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach offiziellen Angaben acht Menschen verletzt worden. "Eine der Verletzten ist im kritischen Zustand, die übrigen haben mittelschwere Verletzungen davongetragen", schrieb der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegram-Kanal. Ein privates Wohnhaus und "mehr als 15 Fahrzeuge" seien ausgebrannt.

Insgesamt seien vier Wohnhäuser beschädigt worden. Zudem habe es eine Gasleitung getroffen, schrieb Gladkow. Das russische Militär, das gewöhnlich die Abwehr ukrainischer Angriffe für sich in Anspruch nimmt, machte keine Angaben zu nächtlichen oder morgendlichen ukrainischen Attacken im Gebiet Belgorod.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, spricht sich gegen den Vorschlag aus, zur Vermittlung zwischen Kiew und Moskau eine internationale Kontaktgruppe einzusetzen. "Um einem echten Frieden näher zu kommen, brauchen wir keine 'Kontaktgruppen', sondern die nächste Friedenskonferenz, die alle Länder der Welt einlädt, um an einem gerechten Frieden zu arbeiten", sagte Makeiev den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der einzige Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden sei der vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgelegte Zehn-Punkte-Plan.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte am Wochenende die Idee einer Kontaktgruppe ins Gespräch gebracht. Er verknüpfte dies mit den Äußerungen Selenskyjs und Bundeskanzler Olaf Scholz', wonach Friedensbemühungen jetzt intensiviert werden sollten und bei einem nächsten Friedensgipfel auch Russland dabei sein sollte.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen massiven russischen Drohnenangriff in der Nacht weitgehend abgewehrt. 53 von 56 russischen Drohnen seien über insgesamt zehn Regionen abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Der russische Angriff habe sich vorwiegend gegen die Region Kiew gerichtet, wo eine Person verletzt und fünf Häuser beschädigt wurden, so örtliche Behörden.

Die Luftabwehr habe rund 20 Drohnen zerstört, die auf die Hauptstadt zugesteuert seien, gab das Militär bekannt. Die russischen Angriffsdrohnen seien aus verschiedenen Richtungen gekommen, erklärte der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

